Conti deixa boa impressão na estreia e ganha elogios de Dado

Contratado com uma das apostas para resolver o problema na defesa do Bahia, o argentino Germán Conti deixou uma boa impressão na primeira apresentação que fez com a camisa tricolor. O jogador foi titular na goleada por 5x0 sobre o Altos-PI, neste domingo (28), no estádio de Pituaçu, pela Copa do Nordeste.

Contra o time piauiense, o zagueiro voltou a entrar em campo depois de quase quatro meses longe dos gramados - a última partida havia sido em novembro, quando ainda defendia o Atlas, do México -, e deu conta do recado.

Diante de um adversário que não exigiu tanto do Bahia, Conti conseguiu uma apresentação segura, mesmo deixando transparecer, por algumas disputas perdidas, que ainda precisa de ritmo de jogo. O bom rendimento gerou comentário positivo do técnico Dado Cavalcanti.

"Foi importante o lastro que demos ao Conti. Sabemos que o ritmo para o jogador é fundamental. Para zagueiro talvez ainda mais. Está constantemente exposto à bola aérea. E o tempo de jogo é diferente do tempo de treino. Fiquei feliz, jogo tranquilo, jogo limpo. É um jogador técnico, zagueiro clássico, não é de dar botinada. Se comporta bem nas leituras defensivas. É um jogador bem mais frio, tranquilo", disse o treinador.

Um ponto mostrado por Germán Conti que foi destacado por Dado foi a qualidade na saída de bola e leitura da partida. De acordo com o treinador, o argentino pode representar um grande ganho para a contrução ofensiva do Bahia.

"Ganhamos na construção ofensiva, ele tem repertório, bom passe, achou Rodriguinho várias vezes, achou Nino também. Jogador que tem repertório. Ganhamos lastro de 90 minutos para que ele melhore a forma física e ganhe ritmo de jogo", continuou.

Em uma partida tranquila em que o triunfo foi construído ainda no primeiro tempo, existia a expectativa por outra estreia na defesa. Último contratado do Esquadrão, o zagueiro Luiz Otávio ficou como opção no banco, mas acabou não entrando no jogo. Segundo Dado, a busca pelo sexto gol foi um dos motivos para não ter aproveitado o defensor.

"Era uma das opções, foi pensado. Conti fazia muito tempo que não jogava. A troca, talvez, era a saída de Lucas e entrada de Luiz Otávio. Mas, com um homem a mais, com a opção de dar mais lastro a Conti, Lucas é um jogador mais experiente, dei preferência a Conti permanecer mais tempo em campo. Fiz trocas ofensivas. Gostaria de ter feito o sexto gol. Era essa minha intenção", explicou.

Após a goleda sobre o Altos, o Bahia agora tem a semana livre para se preparar para a partida contra o Fortaleza, sábado (3), às 16h, no Castelão, pela Copa do Nordeste. O elenco volta aos treinos nessa terça-feira (30), quando iniciará a preparação para o confronto.