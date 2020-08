'Continuamos lisos, mesmo saindo no Jornal Nacional', brinca criador do TrazFavela

Eles já foram objeto de reportagem no Jornal Nacional e estamparam a mídia local e brasileira com uma proposta inovadora de transportar produtos das áreas periféricas para outras regiões de Salvador e delas para a periferia. A startup TrazFavela foi o objeto da primeira live realizada numa parceria entre o CORREIO e a administradora Flávia Paixão, no Instagram, no início da noite desta quarta-feira (5).

Idealizador da proposta, o empreendedor Iago Silva Santos falou das dificuldades enfrentadas pela equipe do TrazFavela desde a concepção da ideia, quando eles precisaram sair de porta em porta mostrando o produto, até os dias atuais, quando lutam para emplacar um aplicativo capaz de congregar as ações de coleta e entrega nos diversos bairros de Salvador, organizando trajetos e motoboys.

Iago Silva fez questão de lembrar que visibilidade nem sempre é sinônimo de um empreendimento sem desafios

(Foto: Reprodução)

Apesar da proposta ter sido bem aceita e, hoje, contar com uma base de mais 55 estabelecimentos, os sócios garantem que ainda precisam realizar outras atividades para garantir a sobrevivência, além de honrar com os compromissos da empresa. “Continuamos lisos, mesmo tendo saído no Jornal Nacional”, brincou Iago, para salientar as dificuldades do empreendedor, mesmo quando conta com visibilidade e mídia espontânea.

Apesar das dificuldades normais em começar um negócio do nada, sem apoiadores e numa proposta de quebrar paradigmas, Iago fez questão de ressaltar que a perspectiva da startup é ampliar o negócio para outros estados do Brasil, além de implementar o aplicativo para gerenciar melhor as ações de integração entre comerciantes, entregadores e consumidor final.

Durante a live, a iniciativa recebeu muitos incentivos de outros empreendedores, que compreendem a necessidade da iniciativa, especialmente, em tempos de pandemia e quarentena, quando os serviços de delivery tiveram um aumento muito significativo. A primeira live da parceria entre o Correio e Flávia Paixão teve a presença da ativista baiana e criadora do Desabafo Social, Monique Evelle.

Na próxima quarta-feira, às 18h, Flávia realiza mais uma edição da live em parceria com o CORREIO, trazendo como convidada a empresária Dailane Fonseca, sócia do Trigo da Vila.