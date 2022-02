Contra o Atlético de Alagoinhas, Vitória tenta ganhar a primeira no Barradão

O Vitória quer ganhar a primeira partida em casa na temporada e irá em busca do objetivo neste fim de semana. Recebe o Atlético de Alagoinhas neste sábado (26), às 16h, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

Até aqui, foram três jogos no Barradão, todos pelo estadual. Nos dois compromissos como mandante, ficou em dois empates por 1x1: com a Juazeirense, na estreia do torneio, e no clássico Ba-Vi. O estádio também foi palco da partida contra o Jacuipense, só que o Leão jogou como visitante. E acabou derrotado por 1x0.

Agora, é hora de mais um desafio em casa, e a chance para quebrar o jejum. O Vitória, aliás, vem animado após bater o xará de Conquista, no Lomanto Júnior, por 1x0, no dia 13. Desde então, teve mais de dez dias de preparação, sem partidas oficias, mas isso não quer dizer que o time ficou sem entrar em campo.

Durante o intervalo, o rubro-negro disputou um jogo-treino contra o Falcon, de Sergipe, que serviu para Dado fazer experiências, e uma delas será posta à prova contra o Atlético de Alagoinhas: Roberto como titular no ataque.

Será a primeira vez que ele ganhará chance entre os titulares. Já atuou em quatro partidas, sempre saindo do banco. Diante do Falcon, foi dele o gol do empate em 1x1.

Na ocasião, o Leão saiu do 4-3-3, com um centroavante de referência, para o 4-4-2, com uma dupla de ataque na frente. Dado garantiu a presença de Roberto, mas não quis adiantar se fará outras alterações táticas.

“Confirmo que Roberto será titular (...) A utilização dos dois atacantes de lado, com mobilidade maior por dentro, foi testada naquele amistoso. Tiveram coisas boas, tiveram coisas ruins. Fiz algumas reflexões em cima daquilo. Para isso serve o jogo amistoso, para que a gente use o que aconteceu de melhor e consiga corrigir o que aconteceu de pior. Para que venha para esse jogo contra o Atlético com mais força e equilíbrio”, disse o treinador na sexta-feira.

Dessa forma, Dado pode repetir a escalação que usou diante do Falcon, com Lucas Arcanjo, Alemão, Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa e Vicente; João Pedro, Alan Santos, Eduardo e Jadson; Luidy e Roberto.

“Vamos enfrentar, talvez, o adversário mais técnico desse campeonato, que possui meio-campo criativo, tem grande repertório de jogadas ofensivas. Não à toa, tem feito bons jogos. Tem sofrido também com sequência de jogos, mas é um adversário que a gente sabe da dificuldade”, elogiou Dado Cavalcanti.

O Vitória tem a chance de assumir o segundo lugar do Baianão. Ocupa atualmente a 4ª posição, com oito pontos e, se vencer o Atlético, chega a 11 e sobe ao menos uma colocação, já que superaria o Barcelona de Ilhéus no saldo de gols. Se ganhar por três ou mais gols de diferença, também ultrapassa o Bahia de Feira.

“[Estar no G4] é uma meta nossa. A gente sabe que, para a grandeza do Vitória, isso não é nada. Mas, pelo retrospecto negativo dos últimos anos, entendemos que é o primeiro passo a ser dado. Figurar sempre entre os primeiros, almejar estar próximo ao primeiro colocado e buscar o quanto antes essa classificação”, projeta Dado.

Carcará em baixa

O Atlético de Alagoinhas não vive um bom momento. O Carcará não vence desde o dia 5, quando bateu o Bahia, por 2x1, no Carneirão, pela Copa do Nordeste. De lá para cá, a equipe treinada por Agnaldo Liz empatou dois jogos e perdeu três.

O resultado mais amargo aconteceu na última quarta-feira, quando ficou no 1x1 com o CSA, em casa, e acabou eliminado da Copa do Brasil. A equipe baiana até jogou bem, mas a alagoana fez valer a vantagem do empate, por estar à frente no ranking da CBF.

Antes, o Carcará vinha de três derrotas seguidas pela Copa do Nordeste: 1x0 para o Botafogo-PB e 3x0 para o Náutico, fora de casa, e 1x0 para o Ceará, no Carneirão - jogo em que usou uma equipe quase toda reserva. Pelo Baianão, a última partida foi o 3x3 com o Unirb, em Alagoinhas.

Uma possível escalação contra o Vitória tem: Fábio Lima, Paulinho, Iran, Bremer e Caetano; Dionísio, Lucas Alisson e Miller; Jerry, Rael e Thiaguinho.