Contra o Santa, Bahia terá apenas 5 atletas da estreia de 2019

O Bahia entra em campo neste sábado (25) contra o Santa Cruz, às 16h, no estádio do Arruda, no Recife, pela Copa do Nordeste. Será a estreia do time principal na temporada e o torcedor vai poder matar a saudade de ver o elenco jogar. Além disso, a torcida tricolor vai encontrar também um time bem diferente do que atuou durante a estreia na temporada passada.

Da equipe que ficou no empate por 1x1 com o CRB, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste do ano passado, cinco atletas devem estar em campo no Arruda. São eles: o goleiro Douglas, o zagueiro Lucas Fonseca, o volante Gregore e os atacantes Élber e Gilberto. Flávio, que será titular no meio-campo, estava no banco na estreia do ano passado.

Daquele jogo contra os alagoanos, não estão mais no clube o zagueiro Tiago, o lateral esquerdo Paulinho, o meia Guilherme e o atacante Rogério. Além do técnico Enderson Moreira, que deixou o time ainda no primeiro semestre e deu lugar para Roger Machado. Nino Paraíba, que foi o titular da lateral direita, estará no banco de reservas.

Apesar do baixo número de atletas de uma estreia para outra, Roger Machado tem uma equipe com a base que disputou o Brasileirão do ano passado. Ao todo, oito jogadores da escalação inicial já estavam no elenco Tricolor desde 2019.

Enquanto isso, a tendência é a de que o time titular tenha pelo menos três estreias. Na lateral esquerda, Zeca e Juninho Capixaba disputam posição. O mesmo acontece no meio-campo. O meia Daniel é o mais cotado para ser o titular, mas Rossi também pode aparecer na equipe. Já no ataque, Clayson está garantido.

Roger Só vai divulgar a escalação minutos antes da bola rolar, mas é possível imaginar as possíveis escalações do Tricolor:

Roger Machado esboçou o Bahia com o meia Daniel como o armador da equipe

Em outra opção, o treinador pode promover a entrada de Rossi e escalar o Bahia com quatro atacantes