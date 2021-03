Contra Sampaio Corrêa, Vitória mira liderança da Copa do Nordeste

Com a confiança em alta após ganhar o Ba-Vi pela Copa do Nordeste - além de empatar na reedição do clássico contra o Bahia, pelo Campeonato Baiano -, o Vitória mira seu primeiro triunfo como visitante no regional. E vai em busca dele neste sábado (20), quando enfrenta o Sampaio Corrêa, às 20h30, no estádio Castelão, em São Luís.

Se ganhar, o Leão tem a chance de assumir a ponta do Grupo B do Nordestão. Para isso, tem que torcer para que o Fortaleza não vença o Ceará. O Clássico-Rei também será neste sábado, mas às 16h.

O rubro-negro ocupa a vice-liderança, com seis pontos, um a menos que o Fortaleza. Soma duas vitórias, ambas no Barradão, sobre Bahia e Santa Cruz, além de uma derrota, fora de casa, para o Ceará. Esse, aliás, foi o único revés da equipe na temporada, após sete jogos. O rendimento, entre o regional, o Baianão e a Copa do Brasil, é de 66,7%.

O técnico Rodrigo Chagas terá desfalques. O centroavante Walter não foi relacionado por uma opção da comissão técnica e ficou em Salvador para aprimorar a forma física. Samuel recupera a vaga.

Já Gabriel Santiago, que vinha sendo o titular no meio de campo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passará por cirurgia e só retornará em pelo menos seis meses. Sem ele, o treinador pode optar por Alisson Farias, que foi o titular no Ba-Vi pelo Baianão após mais de um mês longe dos gramados. Ele sofreu com lesões no ano passado.

Outra alternativa é Soares, que disputou duas partidas na atual temporada. Entrou durante a vitória sobre o Atlético de Alagoinhas, pelo Baianão, e foi titular no 2x0 contra o Santa Cruz, na rodada da estreia do Nordestão. Há ainda a opção por Maykon Douglas, que entrou no lugar de Gabriel Santiago no Ba-Vi. Neste caso, seria uma escolha mais precavida.

Ainda no meio-campo, Eduardo está lesionado, assim como o volante Fernando Neto. O atacante Wesley Pionteck também é desfalque, após sofrer lesão no músculo anterior da coxa esquerda.

A tendência é que o Vitória entre em campo com: Lucas Arcanjo, Van, João Victor, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, Guilherme Rend e Alisson Farias (Soares); Vico, Samuel e David.

Outro lado

O Sampaio Corrêa, por sua vez, vive uma sequência mais complicada. É o penúltimo colocado do Grupo A da Copa do Nordeste, com apenas dois pontos em três jogos, e perdeu seu único confronto em casa até aqui, para o Fortaleza, por 2x0. Além disso, acumula dois empates como visitante, com Sport e Botafogo-PB.

Para enfrentar o Vitória, a “Bolívia Querida” pode ter até seis mudanças em relação ao time que venceu o Imperatriz por 2x0, na quarta-feira, pelo Campeonato Maranhense. Cinco jogadores considerados do time base estão de volta após serem poupados pelo técnico Rafael Guanaes. Já o lateral direito Saulo será avaliado e também pode retornar.

A equipe deve ir a campo com Mota; Saulo (Roni), Joécio, Allan e Marlon; André Luis, Ferreira e Dione; Cassini (Jajá), Jefinho (Joanderson) e Dudu.

No retrospecto do confronto, Vitória e Sampaio Corrêa já se encontraram nove vezes, com três triunfos rubro-negros, cinco maranhenses e um único empate.

Na temporada passada, os clubes não se esbarraram na Copa do Nordeste, já que o Sampaio caiu na fase preliminar. Mas mediram forças pela Série B e cada um ganhou em seu respectivo território.