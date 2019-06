Contra Sport, Vitória tenta se manter invicto contra não-paulistas

É claro que se trata apenas de uma coincidência, mas o Vitória mantém uma estatística interessante neste começo de Série B: sempre pontua contra times de fora de São Paulo e tem 0% de aproveitamento contra os times paulistas.

O duelo deste sábado (8), às 20h30, na Ilha do Retiro, é contra o pernambucano Sport num clássico nordestino pela 7ª rodada da Série B. E aí fica a pergunta: será que a marca vai ser mantida?

O Vitória estreou na Série B com uma derrota por 3x1 para o Botafogo-SP. Além do time de Ribeirão Preto, o rubro-negro foi derrotado pelo Guarani por 3x2 – ambos fora de casa – e no Barradão pelo São Bento por 2x1 e pelo Bragantino por 2x0.

Os melhores resultados do Leão foram contra times de fora de São Paulo. Mais especificamente ainda, clubes de Goiás. O rubro-negro bateu na segunda rodada, em casa, o Vila Nova por 2x1 e empatou como visitante em 1x1 com o Atlético-GO.

Se quiser fazer uma boa Série B o Vitória precisará ganhar em algum momento das equipes de São Paulo. Afinal, seis delas são de lá.

Estreante do dia, o lateral direito Van comentou a coincidência: “Temos que ganhar das equipes paulistas e estamos trabalhando forte para isso. Mas agora é o Sport. Pode ter certeza que vamos jogar bem amanhã (sábado)”.

Se a marca for mantida, o Leão poderia esperar por um bom resultado neste sábado, diante do rival pernambucano. A questão é que coincidências não entram em campo – retrospectos, de certa forma, sim.

Por isso o desafio do Vitória é a boa fase do Sport em sua casa. Desde o início do ano, o rival só perdeu duas partidas na Ilha do Retiro: a de estreia na temporada, diante do Flamengo de Arcoverde, e a final do Pernambucano diante do Náutico – partida em que ainda assim levou o título.

O Leão baiano também tem do que se orgulhar. Nos últimos cinco jogos, desde 2014, entre as equipes na Ilha do Retiro, o Vitória foi vencedor na maioria.

O rubro-negro venceu três vezes: 1x0 pela Sul-Americana em 2014 – gol de Marcinho – e 2x1 pelo Brasileirão daquele mesmo ano – gols de Rithely, contra, e Dinei; Diego Souza descontou.

Em 2017, mais um triunfo na Ilha: 3x1 com gols de Uillian Correia, Kanu e André Lima. Diego Souza fez para o Leão pernambucano.

Nos outros dois jogos houve uma derrota – 1x0 em 2016, gol de Diego Souza – e empate em 0x0 no Brasileiro do ano passado, pela 34ª rodada.

Mudanças

Osmar Loss segue sem os atacantes Felipe Garcia, Matheus Augusto e Caíque Souza, todos machucados.

Depois de se destacar entrando no segundo tempo das duas últimas partidas, o meia Ruy deve ser titular.

O técnico recebeu dois reforços. O lateral direito Van, recuperado de lesão, pode estrear. O mesmo vale para o meia Felipe Gedoz, relacionado pela primeira vez.

Van deve ser o único a jogar como titular. O outro lateral direito do elenco, Matheus Rocha, não foi relacionado.

A escalação rubro-negra deverá ser: Ronaldo, Van, Zé Ivaldo, Everton Sena e Capa; Léo Gomes, Gabriel Bispo e Marciel; Ruy; Ruan Levine e Anselmo Ramon.