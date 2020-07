Contraprova mostra que Geddel Vieira Lima não está com coronavírus

O ex-ministro Geddel Vieira Lima não está com coronavírus, mostrou a contrapova do teste rápido que, na última quarta-feira (8), deu positivo para o vírus. A informação foi divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap), neste sábado (11).



Preso no Complexo Penitenciário de Salvador, no bairro da Mata Escura, Geddel passou por um exame PCR, considerado padrão ouro para o teste da covid-19, depois do teste rápido.

"O resultado do exame do interno Geddel Quadros Vieira Lima para o Covid-19 deu negativo. Na última quarta-feira (08), ele havia testado positivo no teste rápido. A contraprova foi feita na modalidade Swab nasal", informou a Seap.



A defesa do ex-ministro pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que houvesse progressão da pena para a prisão domiciliar. A justificativa para o pedido foi o avanço da pandemia. O ministro Edson Fachin negou o pedido, em sessão no dia 26 de junho.

A Seap afirmou, na época, que Geddel está em uma cela individual.