Contratação de profissionais da saúde aumenta em mais de 700% durante a pandemia

A contratação de profissionais de saúde registrou aumento durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo um levantamento feito pelo site de empregos Catho, em maio de 2020, o cargo de enfermeiro de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) teve um aumento de 718%. Já o de técnico de enfermagem registrou um crescimento de 708% e o de farmacêutico chegou ao acréscimo de 38%.

De acordo com a gerente de Gestão de Pessoas da Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCMBA), Patrícia Sena, que atua no setor de RH há 11 anos, recrutando profissionais de saúde, a experiência prática é um grande diferencial no momento da contratação.

“A experiência prática nos possibilita avaliar habilidades técnicas e comportamentais para predizer comportamentos esperados”, diz Patrícia.

A especialista aponta que percebe-se que os profissionais têm buscado uma capacitação maior e diferenciada para atuação na área de saúde. Além disso, aponta que os profissionais com maior investimento em desenvolvimento pessoal e profissional se diferenciam e são mais requisitados para preencher as vagas disponíveis.

Mas para quem nunca teve a oportunidade de atuar na área, a dica é buscar cursos e especializações que aliem teoria à prática.

“Para atuar em um ambiente multiprofissional e multifacetado como um hospital é importante investir no desenvolvimento de habilidades técnicas e emocionais”, pontua.

Foco na prática

Com o objetivo de suprir a necessidade dos estudantes das áreas de saúde de exercerem o conhecimento na prática, a Faculdade Santa Casa (FSC) investe no estágio de alunos dos cursos de graduação, pós-graduação atualização e extensão.

Credenciado desde 2006 pelo Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Saúde (MS) como Hospital de Ensino, o Hospital Santa Izabel (HSI) receberá, no próximo dia 2 de março, os alunos da FSC que darão início aos estágios presenciais nas pós-graduações dos cursos de Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Fisioterapia.

“Cada aluno é acompanhado pelo preceptor de estágio e há um supervisor que acompanha os preceptores e alunos”, explica o coordenador da Faculdade Santa Casa, João Almeida.

A FSC dispõe de cursos de graduação, pós-graduação, atualização e extensão nas áreas de fisioterapia, enfermagem, nutrição, cuidados paliativos, psicologia, farmácia e gestão em saúde.