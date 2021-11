Contrato de 40% do elenco termina e Vitória terá nova cara em 2022

A virada de temporada e o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro exigirão do Vitória uma reformulação do elenco profissional. Não apenas porque o clube precisará reduzir a folha salarial, mas também porque o vínculo de muitos atletas que vestiram a camisa vermelha e preta em 2021 se encerra agora.

A equipe principal rubro-negra finalizou as apresentações em 2021 com 32 jogadores, sendo que os contratos de 13 ou já chegaram ao fim ou acabam no próximo mês. Entre eles estão algumas das principais referências do time na Série B, como os laterais Roberto e Raul Prata, o meia Fernando Neto e os atacantes Fabinho e Marcinho. Com o rebaixamento, dificilmente eles permanecerão na Toca do Leão.

Prata da casa, o goleiro Ronaldo também se despede. Atleta e Vitória não chegaram a acordo para renovação e, a partir de agora, cada um segue seu rumo separadamente. O lateral esquerdo Renan Luís, os zagueiros Thalisson Kelven e Marcelo Alves, os meias Bruno Oliveira e Soares e o atacante Manoel também só têm contrato até este ano.

O volante Guilherme Rend é outro cujo vínculo se encerra. Emprestado pelo Jacuipense desde julho de 2019, o jogador retornará ao Leão do Sisal e deve ser negociado com outro clube. A situação de outro volante de forte marcação, cujo contrato também acabaria agora, é diferente. Inicialmente emprestado pela Portuguesa Santista, João Pedro terá 60% de seus direitos econômicos adquiridos pelo Vitória e, portanto, seguirá na Toca - no entanto, o negócio ainda não foi concretizado. O clube informou que o novo contrato ainda não foi assinado e que o prazo ainda está sendo discutido entre as partes.

Quem também já teve o vínculo expirado, mas seguirá no clube é o centroavante Dinei. Após lesão no joelho, ele precisou passar por cirurgia e, por uma obrigação legal, terá o contrato estendido até estar totalmente recuperado.

Dos 19 jogadores do elenco que seguem com contrato com o Vitória, 15 são oriundos da base. Nesse número estão inclusos também os já mais experientes Lucas Arcanjo e Cedric, além do veterano Wallace. O capitão rubro-negro inclusive segue no clube até 2023.

Os quatro atletas que têm contrato, mas não foram revelados na base são o lateral direito Van, que tem papéis assinados até dezembro de 2022, o zagueiro João Victor, com vínculo até o final de 2024, além dos já mencionados anteriormente João Pedro e Dinei.

Cinco jogadores que vinham atuando como titular na reta final da Série B seguirão na Toca: Lucas Arcanjo, Wallace, João Pedro, Eduardo e David. Portanto, todos os setores do time precisarão ser reorganizados e reforçados. Em 2022, o Leão disputará Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série C. O time não se classificou para a Copa do Nordeste.

Confira quando se encerram os contratos dos jogadores do Vitória:

Goleiros

Lucas Arcanjo - dezembro de 2024

Ronaldo - dezembro de 2021

Caíque - dezembro de 2022

Laterais

Raul Prata - novembro de 2021

Van - dezembro de 2022

Cedric - dezembro de 2022

Roberto - novembro de 2021

Renan Luís - novembro de 2021

Zagueiros

Wallace - agosto de 2023

Thalisson Kelven - novembro de 2021

Matheus Moraes - dezembro de 2024

Marcelo Alves - novembro de 2021

João Victor - dezembro de 2024

Marco Antonio - dezembro de 2022

Volantes

João Pedro - Prazo ainda indefinido. Renovação encaminhada, mas falta assinar

Guilherme Rend - dezembro de 2021

Maykon Douglas - agosto de 2024

Meias

Bruno Oliveira - novembro de 2021

Fernando Neto - dezembro de 2021

Eduardo - dezembro de 2023

Soares - novembro de 2021

Gabriel Santiago - dezembro de 2024

Atacantes

Marcinho - novembro de 2021

Fabinho - novembro de 2021

David - dezembro de 2024

Manoel - novembro de 2021

Samuel - dezembro de 2024

Eron - abril de 2023

Alisson Santos - maio de 2025

Caíque Souza - maio de 2022

Hitalo - dezembro de 2023

Dinei - novembro de 2021 (lesionado, terá que prorrogar)