Convenção do Democratas confirma Bruno Reis e Ana Paula para prefeitura

A pandemia pode ter deixado as coisas um pouco confusas, mas 2020 ainda é um ano eleitoral e a corrida já teve início na capital baiana. Nesta segunda-feira (14), aconteceu a convenção do Partido Democratas que oficializou as candidaturas de Bruno Reis e Ana Paula Santos para prefeito e vice de Salvador. Os dois foram secretários da gestão ACM Neto, que também participou do evento e se emocionou diversas vezes.

A convenção Democratas precisou se adaptar aos novos tempos, a plateia foi virtual e o cenário lembrou os estúdios de televisão. Alguns vídeos destacaram os feitos da atual gestão, como o programa Morar Melhor, a construção de novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), do Hospital Salvador, do Centro de Convenções, abertura de novas vias, e melhorias na infraestrutura da cidade, entre outras.

Durante a convenção o público pode interagir, mandando mensagens ou falando em vídeo. Bruno Reis foi o último a se apresentar. Antes de iniciar o discurso, a esposa e os três filhos apareceram no telão para desejar sorte na disputa e sucesso na gestão. O candidato aproveitou para agradecer as tias e a avó, pessoas que cuidaram da educação dele depois que os pais morreram.

No discurso, Bruno destacou que o compromisso de sua gestão será com a educação, saúde, economia e, em especial, o turismo, e citou a promoção de festivais e eventos voltados para a cultura afro como exemplos dessa promessa. Ele também falou em geração de novos empregos, promoção de crédito para os microempresários e empreendedores, em revitalização de espaços públicos, e da proposta de integrar o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) ao ensino técnico através de parcerias com o SESC, SESI e SENAI.

“Tenho mais de 20 anos de atividade pública e quase oito anos de gestão municipal. Como vice-prefeito, como secretário de promoção social e, depois, secretário de obras tenho a exata noção da responsabilidade que pesa sobre meus ombros. Mas o que me deixa tranquilo e confiante é que também sei que estou plenamente preparado para mais essa missão. Jamais vou decepcionar a nossa cidade”, afirmou.

Ele disse que a construção da primeira maternidade municipal também será uma meta do plano de governo, e finalizou o discurso afirmando que vai dar continuidade ao trabalho que já está sendo feito. “Salvador não pode parar”, disse.

ACM Neto e Bruno Reis antes de viajarem para a canonização de Irmã Dulce (Foto: Divulgação/ Secom)

Gestão

O prefeito de Salvador e presidente do partido Democratas, ACM Neto, foi o segundo a falar. Os primeiros minutos foram usados para conseguir fôlego, bastante emocionado, ele contou dos desafios que precisou enfrentar durante os quase oito anos a frente da prefeitura, destacou o trabalho em equipe como fundamental para os resultados obtidos, e afirmou que Bruno Reis e Ana Paula estão preparados para o cargo.

“Eles são pessoas que têm a capacidade de atuar em diferentes áreas, mas do que isso, são duas pessoas que foram conhecendo a cidade. Eu posso dizer que se alguém conhece Salvador como a palma da mão esse alguém é Bruno Reis, talvez até melhor que eu. Não há um bairro dessa cidade que ele não conheça. Ele dedicou os últimos anos da vida dele para estar nas ruas conversando com as pessoas, para ver de perto os problemas e, acima de tudo, para me ajudar a resolvê-los”, disse.

Neto aproveitou também para alfinetar os políticos no interior do estado que promoveram aglomerações durante as convenções ou outros eventos partidários no último fim de semana. Ele finalizou o discurso agradecendo o apoio da família, em especial dos pais e das duas filhas, e lembrou a figura do avô, o senador ACM, com quem disse ter aprendido muito sobre gestão e cuidado com as pessoas.

Os representantes dos 15 partidos que formam a coligação de apoio à candidatura de Bruno e Ana Paula também apareceram para reafirmar, em vídeo, o compromisso com a nova gestão. São eles: Democratas, Solidariedade, Patriota, PSC, PTB, PL, Republicanos, Cidadania, PSL, DC, PSDB, PV, PMN, PDT, e MDB. Por conta da pandemia, no estúdio estavam apenas os candidatos, a apresentadora, o prefeito e a equipe técnica responsável pela transmissão virtual da convenção.

Ana Paula destacou as chuvas de 2015 como um dos maiores desafios da gestão dela (Foto: Divulgação/ PMS)

Vice-prefeita

A candidata à vice-prefeita, Ana Paula, foi a primeira a falar e começou o discurso agradecendo por ser baiana e pela oportunidade de concorrer às eleições, citou os pais, em especial a mãe pedagoga com quem disse ter aprendido os princípios que defende, e contou da paixão que sente por Salvador. Ela lembrou das tragédias provocadas pela chuvas, em 2015, como um dos principais desafios que enfrentou, e disse que conhece os problemas da cidade.

“O prefeito nos convidou [para assumir a Sempre] e 45 dias depois vivemos uma grande dor na nossa cidade que foram aquelas chuvas históricas de mais de 50 anos. Foi um momento muito difícil, mas foi também um momento em que nós aprendemos, pegamos as mãos e com uma liderança forte ficamos coesos. Elaboramos políticas públicas e novos projetos. Nossa história avançou com a da cidade, na construção de autonomia, de projetos, descendo ruas, vielas e becos, e conhecendo cada caminho dessa cidade, seus problemas e as possibilidades de soluções”, afirmou.

Bruno e Ana Paula têm uma trajetória similar. Os dois são advogados de formação, com pós-graduações, filhos de professores, e ambos foram secretários de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre). Ana Paula estava no comando da pasta até agosto quando precisou deixar o cargo por conta das eleições. Bruno também foi secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, e é vice-prefeito de Salvador.

A convenção encerrou com os agradecimentos do prefeito e dos dois candidatos, e com o Hino do Senhor do Bonfim. As eleições estão previstas para 15 de novembro, e 29 de novembro nos casos em que houver segundo turno.