'Convenção do PDT reafirma que estamos do lado da democracia', diz Leo Prates

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) da Bahia realiza nesta terça-feira (2), a partir das 17h, a convenção estadual para deliberação dos candidatos e candidatas escolhidos e da coligação majoritária para as próximas eleições de outubro. Um dos principais nomes do PDT, o ex-secretário municipal da Saúde de Salvador, deputado estadual e pré-candidato à Câmara Federal, Leo Prates, considera que será mais uma oportunidade em que o partido reafirma que está ao lado da democracia.

“A Convenção do PDT na Bahia é mais uma oportunidade de reafirmarmos que sempre estivemos e permanecemos do lado da democracia”, disse. Prates estará ao do presidente estadual da legenda, deputado federal Félix Mendonça Júnior, e da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, que coordenadora das eleições no partido.

A legenda tem expectativa de eleger três deputados estaduais e três deputados federais, sendo um deles, o próprio Leo Prates.

A convenção acontece no Real Classic Hotel, localizado na Rua Fernando Menezes de Góes, 165, Pituba.