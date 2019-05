Convocada por Vadão, Adriana rompe ligamento do joelho

Mal divulgou a lista de convocadas para a Copa do Mundo da França, que começa no dia 7 de junho, o técnico Vadão será obrigado a fazer uma mudança na seleção. A meia-atacante Adriana "Maga", do Corinthians, divulgou que teve uma ruptura total do ligamento cruzado do joelho esquerdo. O diagnóstico foi informado pela própria atleta, em sua conta no Instagram.

"Hoje era pra ser mais uma vez uns dos dias mais felizes da minha vida, porém a vida me surpreende de maneira negativa pela segunda vez e na mesma situação", escreveu Adriana, de 23 anos e natural de União-PI. Ela marcou 14 gols no Campeonato Brasileiro feminino do ano passado e foi eleita a melhor jogadora da competição.

Em sua conta, o time feminino do Corinthians informa a lesão, mas não diz a gravidade. "Na tarde desta quinta-feira, um exame de imagem revelou uma lesão ligamentar da atacante Adriana. A atleta será examinada nesta sexta-feira, pelo Dr. Joaquim Grava, quando será conhecido o grau desta lesão".

Segundo Maga, que vinha sendo titular nos últimos amistosos da seleção, ela caiu de mau jeito ao pular a goleira do Santos no momento em que marcou o segundo gol de seu time, pouco antes do intervalo da partida, vencida pelo Corinthians por 3x2.

