Copa América contará com 11 mil policiais; veja como funcionará a segurança

Salvador terá cerca de 11 mil profissionais trabalhando na segurança da Copa América, que acontece de 14 de junho, esta sexta-feira, até 7 de julho. Ao todo, serão 9.100 policiais militares, mil agentes civis e 816 bombeiros militares. Como a competição choca com o período junino, o efetivo trabalhará em regime de horas extras, para garantir a segurança nos jogos e nos festejos no interior do estado.

Além do contingente, as ações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) contarão com a utilização das tecnologias de reconhecimento facial e 200 câmeras de segurança.

Na manhã desta quarta-feira (12), baianos e turistas movimentaram o Shopping Bela Vista, na retirada de ingressos. A capital baiana terá jogos nos dias 15, 18, 21, 23 e 29 de junho.

Maurício Barbosa detalhou como funcionará segurança durante a Copa América

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

O secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, apresentou nesta manhã o esquema de segurança para a Copa América, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da SSP, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). As ações começam a ser colocadas em prática já neste sábado (15), quando Salvador sediará sua primeira partida, entre Argentina e Colômbia, às 19h.

“Equipes farão a escolta das seleções nos hotéis e assim será nos outros quatro jogos. São R$ 3 milhões em investimento em segurança pública. O maior percentual está destinado à contratação de policiais e bombeiros em regime de hora extra. Temos quase o estado inteiro com os festejos de São João e, para não comprometer a segurança das festas, resolvemos trabalhar com muitas horas extras”, disse Maurício.

Os cerca de 11 mil profissionais que farão a segurança no período da competição vão atuar dentro e fora da Fonte Nova. Do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), policiais civis, militares, técnicos e bombeiros, além de representantes de forças federais e municipais, defesa civil e saúde, têm acesso às imagens do evento, facilitando o acionamento em casos de emergência. No total, 28 instituições públicas e privadas integram o CICC. Drones também serão utilizados para captar situações que necessitem intervenção.

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-M) ficará estacionado na frente da Fonte Nova, recebendo as imagens do entorno e do interior do estádio. O veículo tecnológico também recebe informações do sistema de Reconhecimento Facial, facilitando a comunicação entre as equipes.

Durante a apresentação do esquema de segurança, Maurício Barbosa também comentou sobre o uso do sistema em um torneio internacional. Salvador registrou o primeiro preso com uso da tecnologia no Carnaval deste ano. “Desde que começou a sua utilização, foram 35 prisões. Apesar do caráter experimental, evoluímos muito. Tivemos uma prisão no Carnaval, 33 na Micareta de Feira e mais uma no metrô. Não há dúvida quanto à necessidade desta tecnologia”, explicou o secretário.

Apesar disso, alguns especialistas questionam o uso da tecnologia.

Câmeras

As câmeras que possuem a tecnologia do reconhecimento facial estarão espalhadas em áreas estratégicas: na Fonte Nova, no entorno do estádio, estações de metrô e aeroporto. Além desse equipamento, mais 190 câmeras de segurança vão auxiliar o monitoramento no perímetro do evento.

Serão instalados ainda nove portais de abordagens, onde torcedores e profissionais que atuarão no evento serão revistados - o objetivo é reduzir o risco e identificar pessoas que estejam portando armas. Além disso, outros quatro pontos de verificação veicular estarão nos acessos ao estádio, para auxiliar a fiscalização.

A SSP informou ainda que a entrada de veículos autorizados só será permitida após verificação do Esquadrão Antibombas. No entorno do estádio, algumas vias serão interditadas pela Transalvador.

Primeiras ações

As atividades da Polícia Militar já começaram, com a escolta das delegações e a varredura dos hotéis onde as seleções da Colômbia e Argentina estão hospedadas. Os centros de treinamento que recebem as seleções e a Fonte Nova também passarão por revistas.

“Reforçamos o policiamento nos hotéis onde as seleções estão hospedadas, inclusive com policiais bilíngues. No aeroporto, estão de prontidão policiais do Batalhão Turístico. Os Centros de Treinamentos, que são o estádio de Pituaçu e o Barradão, estão operando com escoltas e Batalhão de Choque, conforme os protocolos”, declarou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão.

A PM será a responsável por controlar e o que entra no perímetro que cerca a Fonte Nova. O trabalho desenvolvido no entorno e dentro do estádio contará com o apoio de diversas unidades especializadas, como o Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), de Polícia Montada, de choque (BPChq), de Operações Policiais Especiais (Bope) e de Motociclistas (Águia), entre outros.

Já a Polícia Civil atuará com policiais infiltrados nas áreas interna e externa do estádio, em atividade semelhante à realizada no Carnaval de Salvador. As equipes veladas fazem a observação de suspeitos e, confirmado o delito, acionam a equipe mais próxima. A Delegacia Móvel ficará estacionada em frente à Fonte Nova e um posto do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) será montado na área interna do estádio, caso haja necessidade de registrar ocorrências. Equipes de pronto emprego da Coordenação de Operações Especiais (COE) e integrantes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) também estarão disponíveis.

O Corpo de Bombeiros Militar, por sua vez, estará de prontidão com equipes especializadas em atendimento pré-hospitalar, com uma ambulância à disposição, além de profissionais de combate a incêndio e de outras áreas de atuação, como de engenharia.

Já o Departamento de Polícia Técnica vai disponibilizar o serviço de identificação humana, promovendo o confrontamento de informações captadas pelo sistema de Reconhecimento Facial. Equipes especializadas permitirão a análise de documentos, detectando peças falsificadas. Além disso, unidades móveis realizarão exames das áreas criminalísticas e de Medicina Legal, com a realização de laudos de identificação de drogas e de lesões corporais.

Lucro para os baianos

Segurança à parte, a Copa América também promete trazer lucro para os empreendedores baianos. Um dos setores que mais vai faturar é o hoteleiro. Ainda na apresentação do esquema de segurança para a Copa América, Fernando Ferreiro, assessor da Secretaria de Turismo (Setur), deu um panorama no cenário em Salvador.

“Estaremos com receptivos especial para os turistas no aeroporto, com baianas e trios de forró. A estimativa dos hotéis que abrigam as seleções é ocupação de 90%. Os outros, de 60% de ocupação. Esse ano, tivemos um crescimento de 18% por causa da Copa América. No mesmo período do ano passado esse percentual variava entre 42% a 45%. A ocupação hoteleira costuma reduzir por que muitas pessoas passam no interior por causa dos festejos de São João”, disse Ferreiro.

Os hotéis não serão os únicos a faturar. Com um cardápio especial – misturando palavras em português e inglês –, além de bandeirolas oficiais do torneio internacional, o Bar e Restaurante Arena, que fica na Ladeira da Fonte Nova, pretende ser o “esquenta” dos torcedores.

Antônio espera lucrar durante o torneio (Foto: Marina Silva/CORREIO)

“Aqui a cerveja é gelada e a comida é um manjar. Para os jogos, teremos um prato especial, o Spaghetti Gamberi, um espaguete recheado de muito camarão, por R$ 34,90 para duas pessoas”, disse o dono do bar, Antônio Oliveira de Souza Reis, 50 anos.