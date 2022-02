Copa do Brasil: CBF muda horário de Castanhal x Vitória pela 2ª vez

O jogo do Vitória contra o Castanhal-PA, pela primeira fase da Copa do Brasil, sofreu mais uma alteração. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o horário e palco da partida, que acontecerá na quinta-feira da semana que vem, dia 3.

Inicialmente, o duelo começaria às 16h. Depois, a entidade anunciou que iniciaria um pouco mais tarde, às 19h. Agora, uma nova remarcação: o encontro será às 20h30. A data segue mantida.

Outra troca diz respeito ao local do jogo. A partida sai do Estádio Baenão, em Belém, e vai para o Estádio Curuzu, também na capital do Pará.

O Vitória enfrentará o Castanhal em um jogo único, que definirá quem avança no mata-mata nacional. Como está melhor ranqueado pela CBF, o Leão é visitante neste confronto, mas tem a vantagem do empate para se classificar.

A segunda fase também será em um só duelo, mas, em caso de igualdade no placar, a vaga será decidida nos pênaltis. Somente a partir da terceira etapa que os confrontos serão em sistema de ida e volta.