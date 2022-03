Copa do Brasil, reforços e triunfos seguidos: Vitória chega à Série C embalado

O início da temporada 2022 do Vitória foi conturbado, com resultados instáveis e a quarta eliminação seguida na primeira fase do Campeonato Baiano. Mas a maré parece ter virado para o Leão. A pouco menos de duas semanas da estreia na Série C, o time chega embalado - com novos reforços, dois triunfos na bagagem e a classificação à terceira fase da Copa do Brasil.

A vaga no mata-mata nacional veio com a vitória sobre o Glória-RS, por 2x0, no Barradão - jogo que, inclusive, marcou a estreia do técnico Geninho. Antes, o rubro-negro já havia vencido o Bahia de Feira, também em casa, por 2x1. Não foi o suficiente, porém, para fazer a equipe avançar às semis do Baianão.

De toda forma, os dois resultados quebraram um jejum que durava quatro meses. Desde novembro do ano passado, o Vitória não ganhava duas partidas seguidas. Na ocasião, bateu o Vasco (em São Januário) e o Cruzeiro (no Barradão), ambos por 3x0, na reta final da Série B. De lá para cá, foram 12 duelos sem os dois triunfos consecutivos. Até agora.

O Vitória, aliás, é apenas um dos três times da Série C que se garantiu na terceira fase da Copa do Brasil, dentre todos os 20 participantes. Além do Leão, só conseguiram a classificação o Altos-PI e o Remo. Vale lembrar que o clube do Pará será o primeiro rival do rubro-negro na Terceirona. O duelo será em Belém, entre os dias 9 e 10 de abril - a data ainda será confirmada pela CBF.

Reforços

Além de chegar embalado com os bons resultados em campo, o Vitória também estreará na Série C com reforços garantidos. Entre os novos jogadores, está o volante Gustavo Blanco, ex-Bahia, que foi anunciado pelo clube na sexta-feira (25). Ele começou os treinos com o restante da equipe no sábado (26) e, já registrado no BID, pode fazer sua estreia.

"Estou muito feliz com essa oportunidade e em voltar para a minha cidade. A expectativa é grande, confio muito no projeto que o presidente (Fábio Mota) me passou e como sou da cidade sei da responsabilidade que é vestir essa camisa. Sei do peso dessa instituição e a gente que acompanha o futebol sabe que o Vitória não pode estar nessa situação", comemorou.

"Nosso principal objetivo é recolocar o Vitória primeiro na Série B e depois na Série A. Porque o Vitória não é time de terceira divisão, não é time de segunda divisão, é time grande. Então tem que estar na Série A. Posso dizer para a torcida que pode contar comigo e vou dar o meu máximo e trabalhar muito para conquistar nosso objetivo", completou o jogador.

Quem também já foi anunciado e está apto para estrear é o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni, que já teve passagens por times como Sport e Fortaleza.

Outros nomes próximos do Vitória são Dionísio e Miller, destaques do Atlético de Alagoinhas. Os dois já têm pré-contrato assinado com o rubro-negro, mas só vão chegar à Toca do Leão depois do Baianão, competição em que o Carcará disputa a semifinal.

A reformulação não vai parar por aí. O Vitória também planeja mais duas contratações, além de seis saídas em breve. Uma já está confirmada: Alisson Cassiano, que deixou a Toca do Leão e está a caminho do Vila Nova.