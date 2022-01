Copa do Brasil sorteia primeira fase; veja os jogos dos times baianos

Os jogos da primeira fase da Copa do Brasil estão definidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta segunda-feira (17) os 40 confrontos da etapa inicial, que terá quatro times baianos no páreo: Vitória, Juazeirense, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas. Já o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, está classificado para a terceira fase.

O Vitória iniciará sua trajetória contra o Castanhal, do Pará. Será em jogo único, na casa do rival, e o Leão terá a vantagem do empate para classificar. Isso acontece já que o rubro-negro está melhor posicionado no Ranking Nacional da CBF em relação ao adversário.

Caso o Vitória avance, enfrentará o ganhador do duelo entre Glória-RS x Brasil de Pelotas. Dessa vez, o Leão seria o mandante. A segunda etapa também acontece em confronto único, mas, em caso de empate, a vaga é decidida nos pênaltis.

A situação é a mesma da Juazeirense. O Cancão de Fogo pegará o Grêmio Anápolis, de Goiás, como visitante, e terá a vantagem do empate para se classificar. Caso siga na competição, terá pela frente o vencedor de Ferroviária-SP x Vasco, e fará o segundo duelo em casa.

Já o Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas fazem suas respectivas estreias na Copa do Brasil em casa, e precisam vencer para seguirem vivos na Copa do Brasil. O Tremendão terá como oponente o Coritiba e, caso avance, o adversário seguinte sairá do jogo entre Pouso Alegre-MG x Paraná. Será o rival, aliás, o mandante da segunda fase.

O Atlético de Alagoinhas, por sua vez, enfrentará o CSA. Se conseguir se classificar, vai encarar o ganhador de Trem-AP x Paysandu. Mas, diferente do Bahia de Feira, fará o duelo seguinte em casa, se conseguir chegar à segunda fase.

A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada da competição, com datas, locais e horários dos jogos, mas a primeira fase está prevista para acontecer nos dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março.

Da terceira fase em diante, os jogos serão em formato de ida e volta. Em caso de empate no número de gols, a disputa também será nos pênaltis. Vale lembrar que na Copa do Brasil não tem o critério dos gols fora de casa. É nesta etapa que entra o Bahia, classificado já que faturou o título da última Copa do Nordeste.

Também entram direto na terceira fase: o Botafogo (campeão da Série B), Remo (campeão da Copa Verde) e os brasileiros classificados para a Libertadores (Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino, Fluminense e América-MG).

Veja todos os jogos sorteados (à esquerda, estão os mandantes e, em negrito, a partida de onde sairá o anfitrião da segunda fase):

Chave 1

Moto Club-MA x Chapecoense

Icasa x Tombense

Chave 2

Bahia de Feira x Coritiba

Pouso Alegre-MG x Paraná

Chave 3

Mirassol x Grêmio

Azuriz-PR x Botafogo-SP

Chave 4

URT-MG x Avaí

Ceilândia-DF x Londrina

Chave 5

União Rondonópolis-MT x Atlético-GO

Nova Venécia-ES x Ferroviária-CE

Chave 6

Porto Velho-RO x Juventude

Real Noroeste-ES x Operário-PR

Chave 7

Ferroviária-SP x Vasco

Grêmio Anápolis-GO x Juazeirense

Chave 8

Atlético de Alagoinhas x CSA

Trem-AP x Paysandu

Chave 9

São Raimundo-RR x Ceará

Tuna Luso x Grêmio Novorizontino-SP

Chave 10

ASA-AL x Cuiabá

Lagarto-SE x Figueirense

Chave 11

Altos-PI x Sport

Costa Rica-MS x ABC

Chave 12

Sousa-PB x Goiás

Nova Iguaçu x Criciúma

Chave 13

Globo-RN x Internacional

Humaitá-AC x Brasiliense

Chave 14

Rio Branco-AC x Vila Nova

Maricá-RJ x Guarani

Chave 15

Sergipe x Cruzeiro

Tuntum-MA x Volta Redonda

Chave 16

Portuguesa-RJ x CRB

Operário-MT x Sampaio Corrêa

Chave 17

Campinense-PB x São Paulo

São Raimundo-AM x Manaus

Chave 18

Cascavel-PR x Ponte Preta

Tocantinópolis x Náutico

Chave 19

Salgueiro-PE x Santos

Fluminense-PI x Oeste

Chave 20