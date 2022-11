Copa do Mundo: veja o que abre e fecha em Salvador e RMS durante os jogos do Brasil

O horário de funcionamento de alguns shoppings, espaços de lazer, serviços e mercados será alterado em Salvador e Região Metropolitana, durante os jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo deste ano (24/11, 28/11 e 02/12).

Horário dos jogos:

Quinta, 24 de Novembro - Brasil x Sérvia, jogo às 16h / segunda, 28 de Novembro - Brasil x Suíça, jogo às 13h / sexta, 2 de Dezembro - Brasil x Camarões, jogo às 16h.

SHOPPINGS

Shopping Salvador e Salvador Norte Shopping

Durante os jogos da Seleção Brasileira, o Salvador Shopping e o Salvador Norte vão fechar 30 minutos antes e reabrirão 30 minutos após as partidas. Na próxima quinta, durante o jogo Brasil x Sérvia, que começa 16h, os empreendimentos funcionam das 9h às 15h30 e das 18h30 às 22h, mas as praças de alimentação funcionam de maneira opcional.

No Salvador Shopping a torcida poderá assistir aos jogos nos restaurantes do Espaço Gourmet (Piso L1), Boulevard (Piso L3) e nas TVs que foram instaladas especialmente para os jogos na Praça de Alimentação (Piso L3). Já no Salvador Norte Shopping o público poderá assistir gratuitamente as partidas no telão especialmente montado na Praça de Alimentação (Piso L3).

Shopping Bela Vista

Durante os dias de jogos do Brasil, o Shopping Bela Vista estará aberto ao público e todas as operações, com exceção do segmento de Alimentação, funcionarão de forma facultativa no período de 30 minutos que antecede cada partida até 30 minutos depois. Já as lojas e quiosques de alimentação funcionarão normalmente. O empreendimento irá promover, durante a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, a Bela Copa. O público poderá acompanhar todos os jogos gratuitamente no telão de LED que será instalado na Praça de Alimentação (Piso L2), a partir de 24 de novembro, às 16h, data da estreia do Brasil contra a seleção da Sérvia.

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia funciona em horário normal, mas os lojistas podem fechas suas lojas 30 minutos antes dos jogos e reabrir 30 minutos depois das partidas.

Shopping Itaigara

O Itaigara funcionará até às 15h30 na quinta (24), retomando o funcionamento na sexta, 25, às 9h. Já no dia 28, o Brasil enfrenta a Suíça a partir das 13h e a Praça de Alimentação do Shopping Itaigara estará aberta para atender os clientes que desejam acompanhar a transmissão do jogo. O shopping irá interromper as suas atividades às 12h30, retornando com o funcionamento 30 minutos após o término da partida, mas os restaurantes Açaí Pará, Aroma Quilo e Grill, Ô de Casa, Palatus, Sassá Restaurante, Subway, Terraço e Trevi Restaurante estarão operando normalmente, com menus especiais para atender a torcida.

Shopping Paseo

Os restaurantes La Pulperia, Soho e Cantina Volpi vão funcionar normalmente durante as partidas da seleção canarinho. Por outro lado, as lojas fecharão 30 minutos antes e reabrirão 30 minutos após as partidas. Já os colaboradores das lojas, do shopping e terceirizados terão uma sala de cinema todinha para eles assistirem aos jogos do Brasil na telona. Vale destacar que durante todos esses dias o shopping vai abrir às 9h e encerrar suas atividades às 21h. E o cinema não terá sessões de filmes durante o horário dos jogos do Brasil.

Shopping Piedade

O Shopping Piedade estará aberto, mas o funcionamento das lojas será facultativo. Em alinhamento com a Associação dos Lojistas, as lojas que não forem funcionar poderão fechar 30 minutos, reabrindo no máximo em até 30 minutos após o encerramento da partida. Todos os jogos serão transmitidos gratuitamente em telão e televisões na Praça de Alimentação, no piso L4.

Shopping Paralela

Shopping Paralela - Nos dias da Black Friday, o Shopping Paralela vai abrir mais cedo e fechar mais tarde. No dia 25, o funcionamento será das 7h às 23h. No sábado (26), vai funcionar das 8h às 23h, e no domingo (27), quando acontecerá a corrida Track & Field, no estacionamento externo, abrirá especialmente das 9h às 21h. O cinema funciona conforme a sua programação no site https://www.shoppingparalela.com.br.

Durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo, o shopping fechará 30 minutos antes e retomará as atividades 30 minutos após o fim do jogo.

Shopping Cajazeiras

24 de Novembro - Lojas: 9h às 15h

Praça de alimentação: 12h às 20h

28 de Novembro - Lojas: 9h às 12h30 e 15h30 às 20h

Praça de alimentação: 12h às 20h

02 de Dezembro - Lojas: 9h às 15h

Praça de alimentação: 12h às 20h

Parque Shopping Bahia

Durante os jogos da seleção brasileira, o horário de funcionamento do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, será normal, com fechamento facultativo das lojas 15 minutos antes das partidas e reabertura 15 minutos após o encerramento delas. Alimentação e restaurantes funcionam normalmente. Durante toda a Copa do Mundo do Catar, o empreendimento vai contar com um mega telão na Praça de Alimentação, Piso L3. Nele serão transmitidos, gratuitamente, todos os jogos da competição que ocorrerem durante o funcionamento do shopping.

Boulevard Shopping Camaçari

O shopping funcionará normalmente. No entanto, as lojas do piso L1 poderão fechar 15 minutos antes do jogo do Brasil, reabrindo 15 minutos depois do horário do término. O empreendimento irá exibir o jogo do Brasil, na praça de alimentação, a partir das 16h.

Os jogos do Brasil na Copa alterarão o horário de atendimento dos cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari e do Cinemark, que funcionam no Boulevard Shopping Camaçari. Seguindo uma orientação do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Nesta quinta, o expediente será das 9h às 14h. Depois, no dia 28, segundo jogo da seleção, o horário será das 9h às 12h. Já no dia 2 de dezembro, na terceira partida, o funcionamento ocorrerá das 9h às 14h.

Já o Cinemark abrirá somente após os jogos do Brasil: na quinta, a partir das 18h30; no dia 28/11, às 15h; e no dia 2/12, às 18h30.

MERCADOS

Home Center Ferreira Costa

O Home Center Ferreira Costa vai abrir uma hora mais cedo, das 7h às 21h, nos dias 24, 25 e 26. No domingo, o funcionamento será normal, das 8h30 às 19h.

Mercadão da Bahia

O empreendimento funciona de segunda a sábado, das 8h às 19h, e nos domingos, das 8h às 15h. Já a praça de alimentação opera das 8h às 22h, de segunda a sábado, e das 8h às 18h, nos domingos.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos terão horário especial de atendimento ao público nas agências nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do Mundo FIFA 2022.

Confira abaixo o horário diferenciado de expediente bancário nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo:

Nos jogos com horário previsto às 12h

Nos Estados com horário igual ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30 .

e das . Nos Estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30 .

e das . Nos Estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30 .

e das . Nas agências em Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília): das 8h às 12h

Nos jogos com horário previsto às 13h

Estados com horário igual ao horário de Brasília: das 8h30 às 11h30 .

. Estados com diferença de 01h00 em relação ao horário de Brasília: das 7h30 às 10h30 .

. Estados com diferença de 02h00 em relação ao horário de Brasília: das 7h às 9h30

Nos Jogos com horário previsto às 16h

Estados com horário igual ao horário de Brasília: das 9h às 14h

Estados com diferença de 01h00 em relação ao horário de Brasília: das 8h às 13h

Estados com diferença de 02h em relação ao horário de Brasília: das 7h às 12h

A Febraban esclarece ainda que os bancos deverão, com antecedência mínima de 30 dias, afixar em suas dependências os avisos sobre o horário especial de atendimento ao público.

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura de Salvador

A Prefeitura de Salvador terá expediente alterado nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nos dias de jogos da Seleção, seja os que começam 13h ou 16h, a Prefeitura irá funcionar até meio-dia.

Museu do Mar

O Museu do Mar Aleixo Belov não funcionará nesta quinta-feira, quando a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo. O espaço cultural e educacional – localizado no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador – voltará a abrir as portas normalmente nesta sexta, seguindo o atendimento no sábado e domingo, das 10h às 18h, com acesso permitido até as 17h.

Na segunda (28), o equipamento estará fechado, reabrindo na terça, (29) O museu voltará a fechar no dia 2 de dezembro, quando acontecerá o terceiro jogo do Brasil, nesta primeira fase do torneio. Nos dias 3 e 4 de dezembro, o espaço abrirá as portas no horário habitual, fechando às segundas e nos próximos dias em que a seleção canarinho voltará a jogar nas fases subsequentes da Copa.