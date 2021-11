Copa do Nordeste define os 16 participantes, com Paraíba de potência; veja os potes

Os 16 clubes participantes da fase de grupos da Copa do Nordeste 2022 estão definidos. Após os últimos confrontos da fase preliminar, em que o Vitória foi eliminado pelo Botafogo-PB e o CRB superou o Moto Club, na noite de quinta-feira, a competição terá um mapa diferente na próxima edição.

As potências da vez são os estados do Ceará e da Paraíba, com três representantes cada. Chama a atenção o crescimento do futebol paraibano, à frente de forças como Bahia e Pernambuco, que terão dois times cada.

Isso acontece graças ao sucesso não só do Botafogo-PB, como também do Sousa (eliminou o ABC) na fase preliminar, disputada por 20 clubes que preencheram as últimas quatro vagas. O terceiro paraibano é o Campinense, atual campeão estadual. Pelo estado do Ceará, a dupla Ceará e Fortaleza terá a companhia do estreante Floresta, que avançou na fase seletiva.

O futebol baiano será representado pelo Bahia, atual campeão nordestino e classificado pelo ranking, e pelo Atlético de Alagoinhas, que venceu o estadual. Além do Vitória, o Bahia de Feira, o Jacuipense e a Juazeirense também fracassaram ainda na pré-Copa do Nordeste.

Os 16 times serão divididos em dois grupos de oito após sorteio. Os clubes do grupo A enfrentarão os do grupo B, totalizando oito rodadas na fase de grupos, de onde saem os quatro primeiros de cada chave para as quartas de final, no formato mata-mata.

Há também uma divisão em quatro potes que é usada para determinar a cota de participação de cada integrante. Essa classificação segue o ranking da CBF, de modo que os times do pote 1 recebem maior premiação, que segue em ordem decrescente até o pote 4. O valor destinado aos clubes de cada pote ainda não foi divulgado. Veja abaixo quais são os 16 participantes da próxima Copa do Nordeste e como ficarão os potes.

Os 16 clubes do Nordestão 2022:

Bahia: Atlético de Alagoinhas e Bahia

Sergipe: Sergipe

Alagoas: CSA e CRB

Pernambuco: Náutico e Sport

Paraíba: Campinense, Botafogo-PB e Sousa

Rio Grande do Norte: Globo

Ceará: Fortaleza, Ceará e Floresta

Piauí: Altos

Maranhão: Sampaio Corrêa

Os potes:

Pote 1: Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport

Pote 2: CRB, CSA, Náutico e Sampaio Corrêa

Pote 3: Altos, Botafogo-PB, Campinense e Globo

Pote 4: Atlético de Alagoinhas, Floresta, Sergipe e Sousa