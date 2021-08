Cores das pulseiras de pagamento em Noronha geram críticas: 'segregação'

Desde o último domingo (15), os viajantes que chegam no arquipélago de Fernando de Noronha em Pernambuco recebem gratuitamente uma pulseira eletrônica que permite fazer pagamentos na ilha sem a necessidade de conexão de internet.



A solução é uma tentativa de suprir a dificuldade do local em processar transações devido a internet precária. No entanto, a administração do local decidiu diferenciar a pulseira por cores de acordo com o "perfil" do usuário. O fato gerou críticas nas redes sociais.



Gente conseguiram fazer de Noronha uma imensa área vip com diferenciação social. Estragam tudo! Era um parque ecológico, sabe? Pulseira pra influencer? Sério? Que triste a sociedade. pic.twitter.com/8UzB3MymBn — paulinhabraun (@PaulinhaBraun) August 17, 2021

A atriz e cineasta Paula Braun criticou a medida pelo Twitter. "Gente conseguiram fazer de Noronha uma imensa área vip com diferenciação social. Estragam tudo! Era um parque ecológico, sabe? Pulseira para influencer? Sério? Que triste a sociedade", escreveu.A mensagem viralizou com mais de 1.700 compartilhamentos e mais de 18 mil curtidas. O escritor Xico Sá lamentou a medida. "Que desgraça, meu Deus", escreveu. Braun ressaltou que considerou a ideia válida para os pagamentos e que a crítica era para a separação. "Pois é menina, a ideia é boa, mas pra que esse segregamento? É pra ter a verde e a de morador é só", disse.Já Tom Tom escreveu: "Se as pulseiras servem para fazer pagamentos ao portador, nem precisaria de diferenciação de cores. Já que tudo fica registrado no chip que vai ter nela, inclusive qualquer benefício associado, então, é bem desnecessária a segregação em cores, a não ser para, de fato, segregar pessoas"."É a camorotevipzação do Brasil, começou em Noronha, mas logo vai chegar na sua cidade também!", criticou o internauta Joaquim Rocha.