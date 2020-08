Coroinha de 14 anos é assassinado a 700 metros de igreja em Fortaleza

(Foto: Reprodução)

Um adolescente de 14 anos foi assassinado na noite desta terça-feira, 18, na Barra do Ceará, em Fortaleza. Jefferson de Brito Teixeira era coroinha na Paróquia São Pedro, no bairro, e foi morto a tiros. O corpo do jovem também tinha perfurações de objetos cortantes e foi encontrado na rua São Pedro, a cerca de 700 metros da igreja.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Militar realiza buscas, na manhã e tarde desta quarta, 19, para capturar um suspeito já identificado.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da SSPDS, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e realizaram os primeiros levantamentos. Um inquérito policial foi instaurado. A 8° Delegacia do DHPP ficará a cargo das investigações.

Matéria originalmente publicada em O Povo