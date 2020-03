Coronavírus: Brasil fecha fronteiras terrestres com 8 países por 15 dias

O governo de Jair Bolsonaro decidiu restringir a entrada de estrangeiros de oito países que fazem fronteira com o Brasil, pelo prazo de 15 dias, como medida para tentar conter o avanço no novo coronavírus. As informações são da Folha de S.Paulo.

Com a decisão, pessoas que tentarem passar para o Brasil a partir da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, República Cooperativa da Guiana, Paraguai, Peru e Suriname serão impedidas. A entrada de venezuelanos já havia sido vetada anteriormente.

Os detalhes da decisão sairá em portaria a ser publicada ainda nesta quinta-feira (19). O governo informou ainda que será feita uma determinação específica para o Uruguai.