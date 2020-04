Coronavírus: cidade baiana usa drone para monitorar povo nas ruas

A prefeitura do município de Utinga, na região da Chapada Diamantina, resolveu adotar uma medida inusitada de vigilância ao cumprimento do isolamento da população diante da pandemia de coronavírus. Com um caso confirmado de covid-19 na cidade, o prefeito Joyuson Vieira (PSL) determinou o uso do equipamento para identificar possíveis descumprimentos da reclusão.

A medida foi anunciada nas redes sociais da administração municipal na segunda-feira (6) e a prefeitura mostrou imagens da feira livre e adjacências vazias. “Autoridades estão monitorando o isolamento social em Utinga, por drones, para identificar possíveis descumprimentos e adotar as providências cabíveis”, publicaram.

O município registrou uma morte de um idoso de 80 anos por Covid-19 na última sexta-feira (3). A prefeitura de Utinga tem divulgado boletim diário para acompanhamento da evolução de casos e reforçando as recomendações de prevenção contra coronavírus com a população. Os dados informam que há um novo caso suspeito e 46 pessoas estão sendo são monitoradas.