Coronavírus: comércio de rua de Salvador fechará a partir de sábado (28)

As lojas de rua de Salvador deverão fechar suas portas a partir deste sábado (28) como medida de prevenção contra o novo coronavírus (covid-19). O prazo inicial da suspensão das atividades vai até 4 de abril, quando também acaba a interdição dos shoppings da capital.

A medida integra decreto que será publicado nesta sexta-feira (27). Apenas lojas com área total maior de 200 metros quadrados são obrigadas a encerrar atividades. As informações foram divulgadas pelo prefeito ACM Neto durante anúncio de novas medidas contra o coronavírus, no bairro do Uruguai, na tarde desta quinta-feira (26).

Lojas de material de construção e de limpeza podem manter o funcionamento independente da área. Estabelecimentos comerciais que vendem insumos e equipamentos de saúde também podem continuar abertos.

As farmácias mantêm o funcionamento normal. Os supermercados, estabelecimentos que vendem gêneros alimentícios, as padarias e os açougues não são obrigados a fechar.

Oficinas e lojas de autopeças, de qualquer tamanho, também podem abrir. Ainda é permitido o funcionamento de petshops.

"Ouvimos diversos segmentos do setor comercial, sobretudo o pequeno comerciante, que é patrão de si mesmo. Ouvimos as entidades, como CDL, Associação Comercial da Bahia e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio). Muitos, inclusive, fizeram apelos para que a gente fechasse o comércio de rua, porque manter as portas abertas, neste momento de crise, está gerando prejuízo", disse ACM Neto.

O chefe do Executivo municipal afirmou que a decisão de manter aberta as lojas com menos de 200 metros quadrados de área visa justamente manter a atividade econômica dos pequenos empresários. Ele explicou ainda por que o novo decreto não irá valer por 15 dias, como os anteriores.

"Estamos procurando proteger os menores, o pequeno comerciante nesse momento em que atuamos para evitar aglomerações. Além disso, atendendo ao pedido das próprias entidades, vamos coincidir a validade do decreto com aquele que determinou o fechamento dos shoppings, cujo prazo se encerra no dia 4 de abril, podendo, claro, ser prorrogado".

Mercados

A partir desta sexta-feira (27), todos os mercados de Salvador devem garantir atendimento exclusivo para idosos das 7h às 9h. A determinação, que foi publicada em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Município (DOM), na noite desta quarta-feira (25), deve valer pelos próximos 15 dias.

Ainda de acordo com o decreto, a recomendação da prefeitura é de que, mesmo nos serviços de delivery, entre aqueles que oferecem a entrega, o atendimento aos idosos deve ser preferencial. As ações têm, como o objetivo, evitar o avanço do coronavírus na cidade, reduzindo os impactos da crise junto à população, sobretudo entre os moradores que fazem parte de grupos de maior risco e os mais vulneráveis.

*Com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco