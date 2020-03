Coronavírus: Detran suspende serviços e fecha autoescolas em seis cidades

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) comunicou que, a partir desta segunda-feira (23), as autoescolas e clínicas credenciadas ao órgão que funcionam em seis cidades serão fechadas por tempo indeterminado. A medida é uma prevenção contra o novo coronavírus, já que estes locais podem ter aglomeração.

A decisão é válida para Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Feira de Santana, Prado e Porto Seguro. Em todos os municípios, exceto Simões Filho, já há casos confirmados de Codiv-19.

A decisão ainda que prevê a suspensão dos exames de direção por 15 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, e a realização de leilões de veículos exclusivamente pela internet. Os prazos para a apresentação de defesa contra autuações também serão prorrogados por 60 dias.

Além disso, o Detran informou que a suspensão acarretará na prorrogação do prazo de comunicação de venda e transferência de propriedade do veículo, que era de 30 dias, para a data em que o atendimento voltar à normalidade.

Nas demais cidades baianas, onde existem postos do Detran, os serviços estarão disponíveis por distribuição de senhas, respeitando o limite máximo de 50 pessoas. As medidas foram publicadas na edição desta sexta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE).

"Prorrogamos a validade de laudos e estabelecemos novos prazos, para que o cidadão não tenha prejuízos econômicos com a suspensão dos serviços, em meio à guerra contra o coronavírus. A pandemia terá de nossa parte um reforço na prevenção, com ações educativas e de higienização nas unidades da autarquia que continuarão funcionando”, ressaltou o diretor-geral do Detran, Rodrigo Pimentel.