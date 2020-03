Coronavírus faz Azul fechar bases aéreas na Bahia

A queda da demanda de passageiros, por conta do novo coronavírus, fez com que a empresa Azul Linhas Aéreas anunciasse nesta segunda-feira (16) o fechamento de suas bases em 11 cidades no Brasil, sendo três na Bahia: Valença, Paulo Afonso e Feira de Santana. O período do fechamento é de 23 de março a 30 de junho.

“Visando equilibrar a demanda e a oferta, a Azul está realizando diversos ajustes em sua malha doméstica e internacional. A companhia ressalta que já trabalha na reacomodação dos Clientes afetados pelas alterações”, diz o comunicado.

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA) informou que “está atenta e em constante monitoramento das redes hoteleiras a respeito do novo coronavírus”.

Há mais de 15 dias, a entidade, segundo declaração oficial, enviou comunicado a todos os associados sobre os cuidados e procedimentos de prevenção a serem tomados nos hotéis, implementando as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que podem ajudar a reduzir o impacto da doença na população.

“Em função do momento em que estamos vivendo, sabemos que iremos enfrentar um impacto na procura pelos hotéis, seja a lazer ou negócios, não só agora em março mas também nos próximos meses – afetando diretamente o fluxo de caixa”, afirma a nota.

A ABIH informou que “nos próximos dias pleitearemos solicitações das esferas municipais e Governo do Estado, em relação à cadeia hoteleira e o turismo em geral, medidas que visam minimizar o impacto do coronavírus em nosso segmento”.