Coronavírus: Governo da Bahia publica edital para recebimento de doações

Foi publicado nesta quarta-feira (25), pela Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesab), o edital para recebimento de doações de pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em doar bens e valores pecuniários para a Administração Pública Estadual.

As doações têm como principal objetivo ajudar na prevenção e no combate ao novo coronavírus, que fez z Bahia decretar Situação de Emergência no dia 18 de 18 março.

Para participar do processo de doação, basta se enquadrar como pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, observando os termos do edital. As manifestações de interesse deverão ser registradas através do e-mail doacoes@saude.ba.gov.br, mediante o envio de documentos.

No caso de pessoa física, é exigido o envio de cópia do RG e/ou CPF, se pessoa física (no caso de estrangeiros, é necessário apresentar passaporte ou documento de identidade válido, com foto, emitido por órgão local competente). Já a pessoa jurídica precisa mandar a cópia de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.