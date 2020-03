Coronavírus: Igreja cancela caminhada de 150 mil pessoas que aconteceria neste domingo

A Arquidiocese de Salvador decidiu, nesta quinta-feira (12), cancelar a Caminhada Penitencial 2020 como medida de prevenção contra o contra o coronavírus. O evento que acontece há mais de 30 anos estava previsto para este domingo (15) e tinha expetativa de reunir cerca de 150 mil pessoas. A celebração consiste numa caminhada de 8 Km pelas ruas da Cidade Baixa.

Em nota oficial, Dom Murilo Krieger, atualmente na função de administrador apostólico da instituição, informou ainda que também estão canceladas as três celebrações que tinham sido previstas para o início da caminhada nas igrejas Matriz de Nossa Senhora das Dores (Lobato), Matriz de Nossa Senhora dos Mares (Uruguai) e Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio).

A arquidiocese converteu os eventos numa escuta de prece, ainda no domingo, através da Rádio Excelsior, das 6h às 12h da manhã.

De acordo com o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, a instituição católica consultou a secretaria sobre a viabilidade da realização do evento, mas a pasta tem recomendado que a sociedade evite eventos de massa. Ainda conforme o secretário, cerca de 30 mil pessoas que participariam do evento são idosas e essa população é mais vulnerável ao vírus. "Ponderei que esse é um grupo onde se tem mais risco. Quem sabe se uma dessas pessoas presentes veio de Roma?", disse ele em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.