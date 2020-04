Coronavírus: mulher de 28 anos morre uma semana após dar à luz na Bahia

Uma mulher de 28 anos, que estava internada em Itapetinga, é a paciente mais jovem a morrer de coronavírus na Bahia. Além dela, o estado contabiliza outros seis óbitos, sendo cinco em Salvador e um em Utinga.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Itapetinga, na terça-feira (31), uma semana após ser submetida a uma cesariana e dar à luz no Hospital Cristo Redendor, em Itapetinga, Rafaela de Jesus Silva deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento com febre baixa e falta de ar. Diante dos sintomas, ela foi submetida ao teste para diagnosticar a covid-19.

Internada em estado grave, ela precisou de ventilação mecânica, mas não resistiu e morreu no dia seguinte, quarta (1). "Recebemos a confirmação do diagnóstico para coronavírus às 20h30 de ontem (sexta-feira, 3). O Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) nos ligou para informar", disse o prefeito da cidade, Rodrigo Hagge, ao CORREIO.

Segundo o gestor municipal, a morte aconteceu na quarta-feira (1) e, por se tratar de um caso fatal, a análise foi priorizada. Já a SMS informou que todas as medidas de monitoramento e segurança dos familiares e profissionais que tiveram contato com a vítima estão sendo tomadas pela secretaria de saúde.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou o óbito às 10h deste sábado (4) e informou que a paciente morava na região de Trancoso, em Porto Seguro.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3- Homem de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3- Homem de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Homem de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Homem de 80 anos (Utinga)