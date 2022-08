Coronavírus: Reino Unido aprova uso de 1ª vacina contra Ômicron

A Agência Regulatória de Produtos de Saúde e Medicamentos do Reino Unido autorizou, nesta segunda-feira (15), o uso da primeira vacina que combate a variante Ômicron do coronavírus, desenvolvido pela farmacêutica Moderna.

Segundo dados de um estudo clínico da empresa norte-americana, a vacina bivalente desencadeou uma forte resposta imune contra a subvariante BA.1 da Ômicron e a cepa original, assim como demonstrou “boa resposta imune” na prevenção das subvariantes BA.4 e BA.5, em maior circulação. A informação é do Metrópoles.

“A primeira geração de vacinas contra Covid-19 usadas no Reino Unido continua a fornecer proteção importante contra a doença e salvar vidas. O que esta vacina bivalente nos dá é uma ferramenta afiada em nosso arsenal para nos ajudar a nos proteger contra esta doença, à medida que o vírus continua a evoluir”, disse a presidente-executiva da MHRA, June Raine, em comunicado.

De acordo com a MHRA, os efeitos colaterais observados foram os mesmos descritos para a dose de reforço original da Moderna, considerados leves e de autorresolução.

Em junho, a Moderna também anunciou que a nova vacina induziu oito vezes mais anticorpos contra a Ômicron em comparação com uma dose de reforço da fórmula em uso atualmente.

As recomendações de uso no Reino Unido devem ser apresentadas em breve pelo Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização da Grã-Bretanha (JCVI, na sigla em inglês). É esperado que adultos com mais de 50 anos, pessoas de grupos de risco, profissionais de saúde e funcionários de casas de repouso sejam os primeiros da fila, segundo antecipou o governo do Reino Unido.