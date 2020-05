Coronavírus: tudo que você precisa saber sobre o comércio de veículos pela internet

As restrições impostas pela pandemia criaram novos hábitos de consumo e a internet se tornou um grande aliado nas escolhas para o futuro, e até mesmo para quem precisa de um veículo agora. Afinal, com a escassez na oferta de voos e no transporte rodoviário, o automóvel se tornou a forma mais segura para se deslocar.



Para algumas marcas, a venda online não é novidade. É o caso da Renault que em 2018 inovou ao lançar o K-Commerce, uma plataforma completa para a compra de um veículo totalmente online, que surgiu após o sucesso da pré-venda do Kwid, que teve quatro vezes mais pedidos do que o previsto.

Entre as fabricantes, a Renault foi a pioneira no comércio online (Foto: Reprodução)

O site loja.renault.com.br contempla todas as etapas da aquisição de um automóvel, incluindo financiamento, pré-avaliação do usado e pagamento por boleto, somando comodidade e praticidade aos clientes. No primeiro ano, 20% das vendas do Kwid foram feitas dessa forma.

"É impressionante como uma pandemia da magnitude da que estamos enfrentando tem a capacidade de mudar nossos hábitos de maneira geral, incluindo os de consumo. Estou certo de que sairemos dessa crise mais digitais do que nunca. Vamos, como consumidores, demandar isso das empresas e marcas com as quais nos relacionamos. A crise apenas acelerou esse processo", explica Hermann Mahnke, diretor executivo de marketing da General Motors América do Sul, empresa que também começou a atuar nas vendas online pelo canal ofertas.chevrolet.com.br.

A BMW inaugurou esse mês a opção de compra via Instagram (Foto: Reprodução)

Na GM, outra novidade é o serviço chamado de Parcela Protegida, que garante a quitação automática de quatro prestações consecutivas em caso de imprevistos, como a perda de emprego de profissionais assalariados.



A BMW optou pelo Instagram, Rede Social mais acessada pelos seus consumidores. No perfil @bmwdobrasil, os clientes vão encontrar o ícone da loja, visualizar os produtos, condições de pagamento e solicitar uma proposta. Logo depois, receberá os contatos das concessionárias para dar sequência ao processo de compra. Em um segundo momento, ainda neste ano, a plataforma também estará integrada ao WhatsApp Business.



MERCADO LOCAL

Como o Distanciamento Social causado pelo coronavírus as concessionárias também começaram implementar soluções não presenciais. Na Bahia, o Grupo GNC foi o pioneiro. A empresa, que atua no estado representando as marcas BMW, Chevrolet, Hyundai, Lexus, Volvo e Toyota, ampliou o atendimento via WhatsApp com o envio do veículo para test drive na casa do cliente - obviamente os cuidados de higienização são reforçados.



"Foi um processo de adaptação. Quem se estruturou mais rápido saiu na frente", comenta Aurivalter Silva Junior, diretor comercial do GNC. Por conta disso, as vendas do grupo caíram 60% em abril, percentual menor do que a média nacional, que ficou próxima de 80%. O executivo comentou que para as vendas de seminovos a queda foi menor, em torno de 20%. Isso é explicado pela rotina de negociação. Muitas vezes até mesmo o consumidor oferece seu veículo por meio de um anúncio na internet, o que facilitou a adaptação.



Ismael Oliveira, diretor comercial da Imperial Honda, explica que a empresa se preocupou bastante com a preparação dos seus vendedores. A ideia da Imperial é manter contato com os clientes nesse período, pois muitos vão preferir não tomar a decisão de compra agora e sim quando a rotina voltar ao normal.



SEMINOVOS

"Hoje, 80% dos nossos negócios se iniciam por meio de um contato digital, mas nem sempre são totalmente concluídos por essa plataforma. Ainda precisamos quebrar o paradigma de como comprar sem ver. Para isso, todo processo é extremamente transparente, com garantia de procedência do veículo e fornecendo todas as informações que o cliente solicitar. Também indicamos a contratação de uma empresa independente para vistoriar e atestar o estado do automóvel", pontua Carlos Eduardo Tavares, diretor da LM Seminovos.

A associação dos revendedores de seminovos conta com um portal (Foto: Reprodução)

De acordo com Tavares, o laudo cautelar fornecido pelo auditor torna a negociação mais segura para os consumidores, que podem devolver o bem caso o veículo entregue não corresponda a análise técnica. Além disso, a empresa oferece aos automóveis garantia de três meses para câmbio e motor. De qualquer forma, fica um lembrete ao comprador: a maioria dos modelos novos hoje oferecem três anos de cobertura, ou seja, se o proprietário anterior cumpriu todas as regras a garantia de fábrica será repassada ao novo dono.



A Associação de Revendedores de veículos da Bahia (Assoveba) opera desde o ano passado um portal com as ofertas dos associados, o www.seminovogarantido.com.br. Por meio dele, além de ter acesso ao estoque de várias lojas ao mesmo tempo, o cliente pode inclusive simular o financiamento.



SITES

Em período de Isolamento Social, o site da Audi, mesmo com a queda nas vendas de automóveis, manteve o mesmo patamar de visitas de antes da crise. De acordo com Cláudio Rawicz, diretor de marketing da Audi do Brasil, isso se deve por três fatores fundamentais: "a busca mais detalhada de informações sobre os produtos, já que os consumidores estão aproveitando o tempo maior em casa para escolherem com calma; o entendimento das ações que a montadora está tomando nesse período de Covid-19, incluindo informações sobre funcionamento das concessionárias; e para download do livro de 25 anos da Audi no Brasil, que já superou a casa de 20 mil acessos em quinze dias".



O site da Jeep também teve um crescimento, é o que explica Everton Kurdejak, diretor de Vendas da Jeep do Brasil, "com o lançamento da campanha em que a Jeep paga até oito das primeiras parcelas de um Renegade ou Compass, elevamos o número de cerca de 200 mil por dia para 310 mil acessos diários, um aumento de 55%".



PEÇAS E ACESSÓRIOS

A Ford lançou sua nova página oficial no Mercado Livre, com visual totalmente repaginado para facilitar a consulta e aquisição de peças de reposição e acessórios para seus veículos www.mercadolivre.com.br/ofertas/ford-acessorios. Para Verônica Carmelini, supervisora de marketing e comunicação de serviço ao cliente da Ford, “a previsão é que essa modalidade de vendas cresça quatro vezes mais que o varejo tradicional até 2023”.



“Por ser uma loja oficial, os clientes têm a segurança de comprar produtos originais diretamente das concessionárias Ford, com garantia de qualidade e entrega”, completa a executiva. São oferecidos filtros de óleo, óleos para motor, pastilhas de freio, amortecedores e pneus até correias, válvulas, embreagens e faróis.



OPORTUNIDADES

Entre as ofertas deste período, a Hyundai está oferecendo descontos, IPVA grátis ou vale-combustível de até R$ 3 mil. No último caso, o voucher poderá ser usado até dezembro. "Acreditamos ser o momento de retomar as ações de vendas, de forma cuidadosa e responsável, respeitando esse período delicado para nossos clientes e colaboradores. O foco é oferecer condições atrativas para aqueles que se planejaram e já pensavam em adquirir um veículo zero-quilômetro", comenta Angel Martinez, vice-presidente comercial da Hyundai Motor Brasil.

Hyundai oferece voucher de combustível de R$ 3 mil (Foto: Divulgação/Hyundai)

O Grupo GNC está oferecendo alguns modelos com descontos de até 10% do valor da nota fiscal e entrada em até 12 vezes sem juros. A Columbia, concessionária da Chevrolet, também está com condições especiais. Entre elas, a opção de divisão da entrada em 10 vezes no cartão de crédito ou financiamento com primeira parcela para 120 dias. Há também desconto em veículos: o SUV Equinox na versão Premier, que é tabelado a R$ 164.590, é oferecido por R$ 139.990.



Na Iveco, a nova geração do utilitário Daily pode ser 100% financiado até o final do mês com prazo de até 60 meses e com carência de até 180 dias para o pagamento da primeira parcela. "Acompanhamos o mercado e sabemos que o momento é desafiador para aqueles que precisam renovar a frota", afirma Ricardo Barion, diretor comercial da Iveco.



Os modelos premium também estão sendo oferecidos em condições especiais. Os veículos da Jaguar e da Land Rover podem ter a primeira parcela para 120 dias e toda a linha é comercializada com taxa zero.



Muito difundido em outros segmentos, o sistema de cashback foi adotado pela Peugeot. Ele estabelece a devolução de uma quantia determinada diretamente ao consumidor, deixando-o livre para utilizar o bônus da maneira que desejar. Os valores vão de R$ 3 mil (208) a R$ 7 mil (3008).



Há ainda a possibilidade de refinanciar o veículo, como a opção que a Guebor está trabalhando com o Banco Toyota. Neste caso o cliente recebe um crédito equivalente até 70% do valor do carro e tem até 60 dias para começar a pagar. O parcelamento é em até 48 vezes e a empresa informa que as taxas são inferiores as do cheque especial, cartão de crédito e empréstimo pessoal.



Para quem pode comprar agora o momento é bom. Barganhe descontos e solicite créditos para revisões. Após a pandemia a tendência é que a escala de produção seja menor, o que aumenta o custo por unidade produzida. Outro fator que contribui para isso é a desvalorização do Real. E isso não vai implicar apenas em modelos importados. Muitos componentes são importados e algumas matérias primas seguem cotações internacionais, como o aço, por exemplo.



CUIDADOS

- Como em qualquer compra pela internet é preciso ficar muito atento aos golpes e prestar atenção em alguns detalhes:

- O ideal é que o consumidor faça o primeiro contato e verifique se o número para qual está ligando ou tendo contato por mensagem seja realmente da loja;

- Envie os documentos por e-mail corporativo da concessionária e não para o endereço pessoal do vendedor;

- Façam uma pesquisa online para ver se há reclamações contra a concessionária;

- No caso de seminovos pergunte se será fornecido o laudo cautelar;

- Não esqueça de cotar o seguro e como a empresa está operando neste período;

- As concessionárias estão fazendo higienizações constantes nos veículos de test drive, que são enviados até a residência do cliente. De qualquer forma, ao entrar no veículo passe álcool gel no volante, manopla de câmbio, freio de estacionamento e maçanetas.