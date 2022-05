Um corpo apareceu boiando na região do Terminal Náutico, no bairro do Comércio, na manhã desta quinta-feira (5). A vítima era um homem, que ainda não foi oficialmente identificado.

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo estava totalmente amarrado e tinha marcas de tiros. Os policiais foram chamados às 10h30 e uma equipe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa fez a remoção.

Foram expedidas também guias para perícia. O caso será investigado.