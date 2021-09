Corpo da ex-BBB Josy Oliveira é cremado em São Paulo

O corpo da ex-BBB Josy Oliveira, que morreu aos 43 anos vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), foi cremado nesta terça-feira (7). A cerimônia de despedida da participante da nona edição do "Big Brother Brasil" aconteceu na cidade de Vargem Grande Paulista, em São Paulo. Ela deixou marido e um filho de 5 anos.

Apenas familiares e amigos participaram do velório de Josy durante a manhã no Crematório Bosque da Paz.

Maldição? Josy Oliveira é a terceira participante do BBB 9 a morrer; relembre

A irmã de Josy contou ao G1 São Paulo que os órgãos foram doados. "Recebemos notícias de que já estavam salvando vidas, que os transplantes já estavam acontecendo", disse.





Mineira de Juiz de Fora, Josy era formada em psicologia, mas se dedicou à carreira de cantora após a participação no reality show.

Aneurisma: saiba como prevenir a doença que matou a ex-BBB Josy Oliveira

Josy foi diagnosticada com um aneurisma após a morte da mãe, em dezembro de 2020. Ela fez várias consultas com médicos, que recomendaram que ela se submetesse à cirurgia.

Ela fez a cirurgia na última terça-feira (31), no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista. Houve complicação no estado de saúde, ela ficou em coma induzido, mas morreu no sábado (5).

Filho e marido

O bancário Daniel Ramos, fez uma homenagem à companheira. Daniel agradeceu pelos 12 anos de convivência e disse esperar por um reencontro, já que para ele, a história de amor vivida entre os dois seguirá.

"O momento que ninguém espera e ninguém está preparado infelizmente chegou e Deus entendeu que deveria ser agora. A Josy cumpriu sua jornada na terra com uma vida linda, iluminada e maravilhosa como ela sempre foi e sempre será. A pessoa mais carinhosa, amável, educada, gentil, compreensiva, inteligente, generosa e tão linda por fora quanto por dentro. Que você continue brilhando lindamente onde estiver, deixando seu rastro de amor por onde passar", continuou Daniel em sua homenagem.



O bancário ainda falou sobre o filho do casal, Mateus, de 5 anos. Ele disse que seguirá cuidando do garoto de acordo com os valores de Josy.



"Sempre sonhou ser mãe e nasceu como mãe no dia das mães. São essas as imagens que vão continuar comigo e com o seu "Solzinho", Mateus. Sigo cuidando do Mateus com o amor que ele merece, seguindo seus valores e alegria. Ele vai crescer te vivendo e tenho certeza que vai tornar um homem tão maravilhoso quanto a mamãe dele", disse.