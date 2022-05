Corpo de adolescente indígena é encontrado em decomposição amarrado a árvore em RR

Uma indígena de 15 anos foi encontrada morta, amarrada a uma árvore no município do Cantá, em Roraima. O corpo de Janielly Grigório André foi encontrado no dia 10 de maio, mas como já estava em estado de decomposição, a identidade só foi revelada no sábado (14). Ela estava desaparecida desde o dia 23 de abril.

A causa da morte não foi identificada. No último dia em que contactou a família, Janielly entrou em contato com a mãe após sair de um cursinho profissionalizante em administração.

Ela havia dito que estava no mirante do Parque do Rio Branco e que de lá, pegaria um ônibus para casa, mas não retornou.

Esta segunda-feira (16), o Jornal de Roraima 1ª edição mostrou imagens de câmeras de segurança dos últimos momentos em que Janielly foi vista publicamente. A adolescente aparece no terminal de ônibus no centro da cidade.

O caso será investigado pela Delegacia Geral de Homicídios.