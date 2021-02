O velório e a cremação de Antonio Marcondes Ferraz Venâncio aconteceram, na tarde dessa terça-feira (02), no Crematório do Caju, no Rio de Janeiro. Ele morreu afogado, domingo (31), em Angra dos Reis, onde passava o fim de semana. Filho de Maria Pia Marcondes Ferraz e Antonio Venâncio da Silva, Venancinho, como era chamado, tinha 26 anos e era amante dos esportes e praticante de triathlon.

Alô Alô Bahia lamenta e se solidariza com os amigos e familiares.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia