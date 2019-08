Corpo de bebê afogado em piscina será sepultado em Porto Seguro

O corpo do bebê de dois anos que morreu afogado em uma piscina, em Porto Seguro, será sepultado nesta segunda-feira (12), no mesmo município do Sul da Bahia. Antes do enterro, ele será velado em uma igreja adventista. Hadassa Sena Szigety foi socorrida com vida, mas morreu neste sábado (10).

A avó da menina, Maria Gilda Alves, contou que tudo aconteceu na manhã de sexta-feira (9). Ela estava com a neta na casa de uma irmã quando perdeu a criança de vista. Por volta das 9h, viu o corpo boiando na piscina e correu para tentar salvar a bebê.

No momento do afogamento, estavam na casa de dois pavimentos, além de Maria Gilda, a irmã dela, e a bisavó da criança. Avó contou que desceu a escada correndo, gritando, e mergulhou na piscina.

A família ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas decidiu não esperar e socorreu a menina para o Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro.

Segundo os familiares da vítima, não havia UTI infantil disponível na cidade e, por isso, ela foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde chegou por volta das 23h de sexta-feira (9). Ela não resistiu e morreu algumas horas depois.

Bebê estava com a avó quando o acidente aconteceu (Foto: Reprodução/ Acervo Pessoal)

Família

A mãe do bebê, Geruza Sena, mora na Itália há três meses e, depois de receber a ligação de Maria, está a caminho do Brasil. “Ela trabalha com limpeza lá, mandava um dinheirinho para a menina”, contou a avó.

Antes de partir para a Europa, Geruza pediu à mãe que cuidasse por um tempo da menina. O pai da criança é argentino e não tinha contato com a filha. Avó e neta moravam juntas numa casa no bairro Parque Ecológico, em Porto Seguro. Maria Gilda costumava visitar a irmã com frequência e contou que Hadassa nunca havia entrado na piscina, até o dia do acidente.

O caso será investigado pela delegacia de Porto Seguro.

Confira algumas dicas do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia para prevenir afogamentos e cuidados nas piscinas:

1) Dificulte o acesso das crianças, isolando a piscina com grade de segurança com altura mínima de 1,50m e largura mínima de 12cm nas verticais, com um portão;

2) Se a piscina estiver em uso, desligue o filtro de sucção;

4) Saia imediatamente da piscina em caso de relâmpagos;

4) Ter sempre a supervisão de um adulto responsável a uma distância máxima de um braço, ainda que a piscina disponha de guarda-vidas;

5) Se fizer festas em sua residência com piscina, previna acidentes com a contratação de um guarda-vidas particular;

6) Ensine as crianças a nadar, mas nunca deixe seu filho sozinho na piscina, mesmo que a criança saiba nadar;

7) Não deixe brinquedos próximos à piscina, isto poderá atrair crianças e provocar acidentes;

8) Atentar para os avisos de profundidade e segurança nos arredores da piscina;

9) O uso de coletes salva-vidas para crianças menores de 5 anos ou pessoas sem conhecimento de natação diminui a possibilidade de incidentes, mas não permita o uso de objetos como bola, boias de braço, pranchas, e pneus;

10) Mergulhos de cabeça em locais de profundidade menor que 1,8m são extremamente perigosos;

11) Não permita brincadeiras violentas para evitar o risco de trauma craniano e perda de consciência;

12) Evite ingerir bebidas alcoólicas e alimentos pesados, antes do banho de piscina;

13) Em caso de afogamento, ligue 193, mas procure se instruir em noções básicas de suporte básico de vida, porque os primeiros minutos são essenciais;

14) O risco de afogamento em crianças também está relacionado ao isolamento das áreas DENTRO DE CASA, então procure sempre fechar qualquer porta que dê acesso a água;

15) Mantenhas baldes e bacias fora do alcance das crianças. Mantenha-os vazios ou virados para baixo. A altura de 2cm já é suficiente para afogar uma criança;