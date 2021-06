Corpo de Bombeiros fiscaliza venda de fogos de artifício no interior

O setor de Atividades Técnicas (SAT) do 16º Grupamento de Bombeiros Militar (16ºGBM/Santo Antônio de Jesus) iniciou as fiscalizações de vendas de fogos de artifício em cidades de São João tradicional no interior baiano.

Municípios como Santo Antônio de Jesus, Sapeaçu e Cruz das Almas estão recebendo inspeções do Grupamento, que tem como objetivo verificar se os estabelecimentos estão cumprindo com todas as normas de segurança exigidas pela instituição.

De acordo com o Cabo Valmir Silva Santos, a fiscalização verifica itens como a distância entre os estabelecimentos e a presença de equipamentos como extintores, que são fundamentais em caso de incêndios.

“Sabemos que os fogos fazem parte e são tradição nos nossos festejos juninos, mas temos muitas pessoas que estão acometidas pelo Coronavírus, uma doença que atinge também o aparelho respiratório, por isso a fumaça é prejudicial e pedimos que as pessoas evitem os fogos de artifício”".

Todos esses materiais fazem parte da tradição dessas cidades e, mesmo sem o São João tradicional, o comércio de fogos acontece. No entanto, o Corpo de Bombeiros pede que haja compreensão do momento de pandemia e por isso as pessoas devem evitar soltar fogos de artifício.

Fábrica explodiu em Crisópolis

Esse tipo de inspeção é importante para evitar casos como o que aconteceu há exatamente dois meses no município de Crisópolis. No dia 14 de abril, uma fábrica clandestina explodiu no município e duas pessoas morreram.

Foi a segunda explosão no mesmo imóvel, mas, na primeira vez, não aconteceu uma tragédia mais grave. No local da explosão, o Corpo de Bombeiros encontrou entre os destroços clorato e nitrato de potássio, além de enxofre - insumos usados na confecção de fogos de artifício. Após o ocorrido, o Exército Brasileiro começou a apurar o funcionamento de outras fábricas clandestinas no município.