Corpo de Bombeiros não fará tradicional festa em homenagem à Santa Bárbara

A tradicional festa em homenagem à Santa Bárbara não será realizada neste ano. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), a suspensão dos festejos aconteceu após a publicação do novo decreto estadual obrigando o retorno do uso das máscaras em alguns ambientes, além da orientação para que os cidadãos evitem aglomeração.

Os festejos estão suspensos desde 2020, por cota da pandemia da Covid-19. A missa também foi cancelada.

As mil quentinhas serão distribuídas em pontos estratégicos da cidade, para pessoas em situação de rua, formato que vem acontecendo desde o início da pandemia.

A distribuição das refeições vai acontecer próximo ao meio dia, no próximo domingo (4) sem filas ou aglomeração.

"Também suspendemos a missa no quartel. Assim conseguimos preservar a saúde dos nossos militares e dos devotos. A festa de Santa Bárbara reúne uma quantidade muito grande de pessoas e estamos num momento em que devemos evitar aglomeração e ter mais cuidado com a saúde ", concluiu o comandante-geral do CBMBA, coronel Adson Marcehsini.