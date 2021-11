Corpo de Bombeiros realiza simulado para agentes em formação

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) realizou na tarde desta quarta-feira (10), na rótula de acesso à sede do Corpo de Bombeiros em Simões Filho, a 500 metros da Rodovia BA-526, um simulado com objetivo de preparar estudantes que querem seguir a carreira de bombeiro.

Na ocasião, os bombeiros em formação precisaram lidar com um vazamento de produtos químicos motivado por uma trinca no costado do isotanque durante o transporte rodoviário. Cenário que, no simulado, fez uma vítima e contaminou o meio ambiente.

A inciativa é parte do Curso de Operações em Emergências com Produtos Perigosos (COEPP) e leva para a prática o que os alunos estão aprendendo durante as instruções teóricas.

Além de formar bombeiros baianos, o COEPP também é meio para formação de fuzileiros navais, policiais militares e bombeiros militares dos estados de Pernambuco, Pará, Paraná, Rondônia e Espírito Santo.

Com o curso, os profissionais vão estar ainda mais preparados para as ações de identificação qualificada de produtos perigosos, salvamento e descontaminação de vítimas e ações de contenção, confinamento e controle de vazamentos e derramamentos de produtos diversos, seja em ambiente rodoviário, urbano ou industrial.