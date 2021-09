Corpo de Dudu Braga é enterrado em São Paulo

O corpo do produtor musical e palestrante Roberto Carlos Braga 2º, o Dudu Braga, foi velado e enterrado nesta quinta (9), em São Paulo. A cerimônia reuniu amigos e familiares. O músico, filho de Roberto Carlos, morreu na quarta (8) aos 52 anos.



Dudu estava em tratamento contra um câncer de peritônio, membrana que envolve os órgãos da cavidade abdominal. A missa foi celebrada pelo padre Antônio Maria, amigo da família. O velório ocorreu no espaço Funeral Home, na Bela Vista, região central de São Paulo, e o enterro ocorreu no cemitério Araçá.



De acordo com a assessoria de Roberto Carlos, o cantor esteve no velório do filho, mas preferiu não ir ao cemitério por conta de aglomeração. “Ele pensou muito, como está preocupado com a nova variante delta (da Covid) e por ele já ter se exposto muito indo no hospital, preferiu não ir ao cemitério", informou a assessoria.



O cantor, que mora no Rio, estava há alguns dias em São Paulo e ia todos os dias ao hospital para ficar com o filho. “Ele estava indo todos os dias ao hospital conversar com o Dudu e ficar com ele lá. Então, ele já estava se expondo muito fazendo isso”, explicou a assessoria.



Após a morte de Dudu, Roberto Carlos publicou na noite de quarta (8) em sua página oficial no Instagram uma homenagem ao filho, com um vídeo onde diz que Dudu era seu maior ídolo. "Eu tenho um grande ídolo na minha vida: meu filho", responde ele.



Em 2019, Dudu já havia enfrentado um câncer no pâncreas. Ele deixa a esposa, Valeska Braga, com quem estava há mais de 17 anos. O relacionamento foi oficializado em uma cerimônia íntima realizada há poucas semanas, com a presença do pai dele.Os dois tiveram Laura há 5 anos. Dudu também era pai de Giovanna, 22, e Gianpietro, 17, fruto de uma relação anterior.