Corpo de Elsimar Coutinho será cremado nessa terça-feira no Jardim da Saudade

O corpo do médico, cientista e professor Elsimar Coutinho, que morreu nesta segunda-feira (17), aos 90 anos, em decorrência de complicações da covid-19, será cremado nesta terça (18) no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas.

Às 6h, o corpo do médico deve deixar São Paulo em uma aeronave a caminho de Salvador. A cerimônia fúnebre – que deverá seguir os protocolos de segurança para evitar o contágio de familiares e pessoas próximas – está marcada para as 15h do mesmo dia.

A informação foi divulgada pela assessoria da Clínica Elsimar Coutinho (CEC), que divulgou nota de pesar pelo falecimento.

“Elsimar testou positivo para o coronavírus e foi internado no Hospital Aliança no dia 20 de julho. No dia 29 do mesmo mês, foi transferido para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, acompanhado pelo médico Dr. Roberto Kalil. Hoje, dia 17 de agosto de 2020, Dr. Elsimar Coutinho veio a óbito, por complicações da covid-19”, detalha a nota.

Formado em Medicina e Farmácia, o pesquisador foi referência na área hormonal, com destaque para o planejamento familiar e a saúde feminina, além de ter sido pioneiro nas suas pesquisas, as quais figuram entre as 100 descobertas mais importantes da medicina moderna, de acordo com a revista Times.

Segundo a assessoria do médico, as equipes da CEC seguem atendendo em Salvador, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, mantendo viva a missão do seu fundador, a partir dos especialistas que compõem o quadro clínico. Segundo a assessoria, todos eles são ex-alunos e profissionais treinados pelo cientista.

Além da Clínica, o Centro de Pesquisa, a Elmeco Implantes Hormonais e a Assistência em Reprodução Humana (CEPARH), que sempre motivou a trajetória do Dr Elsimar, seguirá no seu funcionamento gratuito, auxiliando as famílias que precisam de orientação e planejamento.

Polêmico e inovador, destaca a nota, Elsimar Coutinho ganhou notoriedade internacional e usou bem a comunicação para defender e esclarecer os seus pontos de vista científicos com convicção. Ele deixa sua esposa, Tereza, com quem foi casado há 35 anos, cinco filhos, dez netos, quatro bisnetos e um legado de 90 anos dedicados à química da vida.