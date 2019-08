Corpo de estudante desaparecido é encontrado boiando em rio de Barreiras

Kaio Felipe Quinteiro foi encontrado morto nesta segunda-feira (6) (Foto: Acervo Pessoal)

Estudante de cursinho pré-vestibular, Kaio Felipe Quinteiro Lima, 20 anos, foi encontrado morto, nesta segunda-feira (6), após passar dois dias desaparecido. Natural de Ibotirama, no sudoeste do estado, o jovem sumiu após um show dos cantores Marília Mendonça e Gustavo Lima, em um parque de exposições de Barreiras, na mesma região, onde morava com familiares.

A informação foi confirmada ao CORREIO por um professor do jovem, Pedro Gustavo Ribeiro, que, junto com familiares, buscavam por notícias do estudante. À reportagem, ele disse que o corpo do aluno foi encontrado boiando, e em estado de putrefação, no Rio Grande, no bairro de Santa Luzia.

Pedro acrescentou que o laudo preliminar não constatou marcas de violência no cadáver, reconhecido pela família pelas vestimentas, além de documentos pessoais de identificação.

"Vamos aguardar o laudo principal ficar pronto para entender melhor o que houve, mas, por ora, a morte parece ter sido causada por afogamento", destacou o professor, que, esta noite, aguardava, junto à família, a liberação do corpo de Kaio no Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras.

À reportagem, Pedro comentou algumas informações que circularam no período em que o estudante esteve desaparecido, quanto à possibilidade do sumiço ter ligação com um suposto encontro que Kaio teria marcado com uma jovem comprometida.

"É importante que fique claro que, a princípio, não havia qualquer marca no corpo dele, então o ideal é esperar os resultados, para que pessoas não sejam acusadas", destacou o professor. Ele acrescentou que o rio em que o estudante foi encontrado fica a cerca de dez quilômetros do lugar onde aconteceu o evento, mas confirmou que "há um caminho de acesso" entre os locais.

O jovem vai ser enterrado no município de Ibotirama, em horário e local ainda não definidos pela família. O CORREIO procurou a Polícia Civil, que não retornou contato. A Delegacia de Barreiras investiga o caso.

Luto

No Facebook, amigos e familiares de Kaio lamentaram a morte do jovem. "A vida tem vários mistérios, e o maior deles é a morte. Nunca poderemos entender o porquê de um ente amado ter que partir. A dor que sentimos é imensurável. Nestas horas não há nenhuma palavra que possa ser dita que seja capaz de confortar os nossos corações. Tudo parece perder o sentido e ficar pequeno diante de tamanho sofrimento. Luto eterno meu querido sobrinho", publicou uma tia do estudante.

O pai de um dos amigos do jovem postou uma foto em que Kaio aparece sorridente ao lado de outros colegas. "Quero externar meus sentimentos pelo falecimento do nosso querido. Muito triste a forma como você se foi, não era para ser assim. Por isso, em momentos assim, não há muito o que se dizer de uma pessoa tão querida, tão jovem e que tanto tinha ainda por viver. Infelizmente quanto mais o tempo passava, mais difícil ser algo menos grave acontecido com Kaio, fato que se confirmou hoje pela manhã. Essa notícia me deixa perplexo, desolado e preocupado com futuro dos nossos filhos, já que tenho um filho adolescente e que gosta de festa", lamentou.