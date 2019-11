Corpo de Gugu segue em carro aberto até o cemitério no Morumbi

O velório de Gugu Liberato levou fãs até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na manhã desta sexta-feira (29). O corpo do apresentador Gugu está sendo levado em carro aberto até o cemitério Gethsemani, no Morumbi.

Os familiares do apresentador que morreu na sexta-feira (22), aos 60 anos, voltaram à Alesp por volta das 8h30 e seguiram direto ao salão onde acontece o velório. Apesar de não terem parado para falar com a imprensa e os fãs, eles acenaram e agradeceram o apoio. João Augusto, de 18 anos, subiu abraçado com a assessora Esther Rocha.

Já as homenagens continuaram no mesmo ritmo nesta sexta. Ubiratã Jeremias, diretor da Associação de Taxistas do Brasil, foi um dos que compareceram cedo ao local. "Gugu sempre apoiou os taxistas, por isso estamos aqui fazendo essa homenagem. Por meio do quadro 'Táxi do Gugu', ele deu voz à uma categoria que presta serviços há 60 anos, mas que ainda é muito esquecida pelas pessoas".

Ele também promete uma homenagem grandiosa ao apresentador. "Ao menos 300 taxistas vão seguir o cortejo até o cemitério Gethsemani". Eles também fizeram uma grande faixa, pendurada no alambrado da rampa da Alesp, onde se lê: "Taxistas de SP e do Brasil agradecem o carinho que Gugu Liberato sempre teve com a categoria". Como agradecimento pelo apoio, a família permitiu que um taxista já selecionado acompanhe o comboio.

A fila foi fechada por volta das 9h15. Perto das 10h, um breve momento de oração estava previsto entre família e amigos, que irão seguir em comboio com ao menos três vans direto para o enterro, no cemitério Gethsemani. Fãs poderão acompanhar a distância a cerimônia. Às 10h15, o corpo do apresentador ainda permanecia na Assembleia Legislativa paulista.

"Ninguém que está na fila vai ficar sem dar um último adeus ao Gugu", explicou Esther. O que vamos fazer é um cálculo aproximado de tempo e fechar a fila assim que percebemos que a quantidade de pessoas pode atrasar esse prazo das 10 horas da manhã. Depois de fechada, a orientação a todos será acompanhar a saída do corpo pela Avenida Pedro Álvares Cabral", explicou.

O cortejo também irá passar pela Avenida Brasil, Rebouças, Francisco Morato, Rua Manoel Jacinto e Rua Dr Silvio Dante Bertacci.

Ainda na quinta-feira, fãs disseram que o tempo de espera na fila girava em torno de pelo menos três horas. Circula na internet a informação de que a fila chegou a alcançar um quilômetro - a CET não confirma.

Grandes personalidades da TV vieram nesta quinta cumprimentar a família do apresentador. Entre os nomes estavam Ana Hickmann, Eliana, Celso Portiolli, Rodrigo Faro, Sabrina Sato, Marcelo de Oliveira e Liminha. O governador João Doria (PSDB) também passou pelo local. Silvio Santos, no entanto, ainda não foi visto.