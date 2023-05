Corpo de homem morto a pedradas é encontrado no Largo do Tanque

O corpo de um homem, sem identificação formal, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (5), no bairro do Largo do Tanque, em Salvador. Conforme informações da Polícia Civil, ele foi atingido por pedradas.

Policiais militares da 16ª CIPM foram acionados para averiguar denúncia de homem ao solo. No local, os militares encontraram a vítima sem sinais vitais. O DPT foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo.

A autoria e motivação estão sendo apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Guias periciais foram expedidas.