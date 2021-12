Corpo de jovem que desapareceu após balada em Jurerê é encontrado em praia

Três pessoas foram presas na quinta-feira (2) acusadas de envolvimento no desaparecimento e morte de Amanda Albach, de 21 anos. A jovem sumiu depois de sair de um beach club em Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC) em novembro. O corpo foi achado na manhã desta sexta (3).

Os suspeitos foram presos em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. De lá, foram encaminhados para Laguna (SC), onde é conduzida a investigação e onde, em uma praia, foi encontrado o corpo de Amanda, enterrado. O nome dos presos não foi divulgado. Foi com informação de um deles que o corpo da jovem foi achado.

Amanda mora em Fazenda Rio Grande, no Paraná, e viajou com um casal de amigos para passar o feriado da Proclamação da República em Imbituba, no litoral de Santa Catarina.

O advogado da família, Michael Rodrigues Pinheiro, disse ao Uol que os três presos são o casal que viajou com Amanda e um conhecido que foi visto com a jovem no beach club. Eles moram em Laguna, mas são de Canoas.

A polícia desconfiou dos três após contradições nos depoimentos. Os advogados afirmaram ao G1 que a descoberta do corpo abalou a família. “A família está muito abalada, a mãe sofre muito. A filha da Amanda está com a avó paterna, que mora na Cidade Industrial, em Curitiba”, A jovem deixou uma filha de dois anos.

Sumiço

Quando Amanda não voltou para casa, a família começou buscas pela jovem. Ela foi vista pela última fez deixando um beach club em Jurerê Internacional. Através das imagens do estabelecimento, a família descobriu que ela foi ao local em 13 de novembro, para uma festa que acontecia ao longo do dia.

Na noite do dia 15, Amanda enviou uma mensagem de áudio para uma sobrinha dizendo que iria pegar um carro por aplicativo para voltar ao Paraná.

Para a polícia, o casal que viajou com Amanda afirmou inicialmente que viram ela pela última vez na balada na Praia de Jurerê.