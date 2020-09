Corpo de jovem que se afogou na Praia do Flamengo é encontrado

O corpo do jovem que se afogou na Praia do Flamengo na segunda-feira (7) foi encontrado na manhã desta quarta-feira (9). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado às 6h40, próximo ao Farol de Itapuã.

O rapaz sumiu no feriado da Independência do Brasil, na última segunda-feira (7). Além dele, um homem de 42 anos também desapareceu no mar e teve seu corpo encontrado no mesmo dia. Ao CORREIO, o capitão Luciano Alves explicou que o adulto teria visto o adolescente se afogando e tentou salvá-lo, mas acabou se afogando também.

O acesso às praias em Salvador, durante a pandemia, está proibido e é fiscalizado pela operação 'Tira o pé da areia', liderada pela Guarda Civil Municipal. A força-tarefa começou no sábado e fez monitoramento até as 17h desta segunda-feira no intuito de orientar que as pessoas saiam das praias. Muitas estão interditadas e o acesso a elas ainda não foi liberado pela prefeitura.