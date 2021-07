Corpo de Lázaro será velado em cerimônia restrita em cidade goiana

O corpo de Lázaro Barbosa dos Santos, 32 anos, chegou na quarta-feira (30) a uma funerária do Distrito Federal, para ser preparado para um velório. Lázaro foi morto por policias na segunda (20), depois de uma fuga de 20 dias. Ele era suspeito de cometer uma chacina em Ceilândia, além de outros crimes.

Segundo reportagem do G1 DF, o corpo estava no Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia e de lá foi para a funerária no DF. O velório deve acontecer hoje, em Cocalzinho (GO), em cerimônia fechada. Horário e outros detalhes não foram informados para evitar que pessoas vão até lá, por conta da repercussão do caso e dos crimes atribuídos a Lázaro. Familiares dele têm sido hostilizados desde que começou a caçada pelo criminoso.

A preparação do corpo foi feita de graça, a pedido de um advogado que ajuda a família de Lázaro. A cerimônia será com caixão aberto.



Investigação

O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, disse na segunda-feira (28) que Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, era acobertado por uma organização criminosa, que o ajudou durante os 20 dias de fuga no Distrito Federal e arredores. Em coletiva, Miranda afirmou que ainda há pessoas a serem presas. Um fazendeiro da região já está detido acusado de ajudar Lázaro.

“Ainda temos algumas pessoas para investigar e prender. Agora, sai a força intensiva e fica o trabalho investigativo até a gente ir até o último envolvido”, diz Miranda. Uma das linhas é apurar se Lázaro era jagunço ou segurança de fazendeiros de Goiás.

Morte: Lázaro Barbosa é morto após tiroteio na mata, diz polícia

Lázaro foi localizado e morto no dia 28, após troca de tiros, segundo a polícia. Ao lado dele, foram encontrados cerca de R$ 4,4 mil. “Além da arma, ele foi encontrado com cerca de R$ 4,4 mil no bolso. Isso é mais uma prova de que tinha gente acobertando ele. O indicativo de dinheiro no bolso indica que, certamente, ele planejava fugir do estado ou até do país”, acredita.

A polícia ainda não sabe qual era o tamanho dessa rede criminosa que ajudou Lázaro. "Tem gente que deu cobertura para ele. Essas pessoas que tentaram evitar que a justiça chegasse a um sujeito de alta periculosidade, certamente queriam acobertar outros crimes", acrescenta o secretário.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também falou sobre o fato de Lázaro não agir só. "Primeiro foi falado que ele era um ‘lobo solitário’, mas chegou que estava recebendo apoio de outras pessoas - um deles está preso. Pela nossa inteligência (sabemos que) tem pessoas envolvidas que deram a ele todo suporte, orientação, telefone celular carregado", disse.

Cerco final e morte

O secretário disse ainda que Lázaro tinha ido até a casa da ex-esposa e da ex-sogra, em Águas Lindas, quando foi capturado. Imagens de segurança registraram ele caminhando em uma rua próxima da casa e a polícia fechou cerco na região no início da manhã. As duas estão sendo ouvidas pela polícia.

“Ele foi para se encontrar com elas (ex-esposa e ex-sogra). Nós estávamos monitorado e tentamos pegá-lo ali. Ele chegou a ameaçar policiais e dizer que se fossem atrás dele na mata iria dar tiro na cara”, explicou, na coletiva.

Lázaro fugiu para a mata e a polícia foi atrás. “Ele descarregou uma pistola contra os policiais. Com o esforço dessas forcas conjuntas, sem vaidade, impedimos ele que fugisse ou fizesse outras vítimas".

Agora, ele diz que há uma tranquilidade maior para a população, mas o trabalho de investigação continua. “As investigações não acabam aqui, mas o principal que seria o empresário (Elmi Caetano), que é chefe e líder da organização, e o psicopata (Lázaro Barbosa), não são mais problemas. Os chacareiros e a população daqui vão reestabelecer sua normalidade”.