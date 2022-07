Corpo de mulher é encontrado na praia de Piatã, em Salvador

Quem tem o costume de fazer exercícios físicos na praia de Piatã, se deparou com um corpo na manhã desta quinta-feira (14). Uma mulher foi encontrada pela equipe da Limpurb, que fazia a limpeza do local.

A vítima estava apenas de sutiã e um short, estilo de academia, além de diversas marcas de sangue nas regiões da cabeça e pescoço. Sem documentos, mas conhecida pela localidade, era chamada de Branca e, segundo informações de um barraqueiro que trabalha na praia, a mulher era garota de programa.

Além disso, aparentava ter pouco mais de 45 anos e não tinha sinais de afogamento. De acordo com o Jornal da Manhã, da Rede Bahia, a vítima tinha sido assaltada na semana anterior ao crime.

Em resposta, a polícia civil informou que as equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) estão em campo para averiguar a situação. "Autoria, motivação e circunstâncias da morte são desconhecidas e serão apuradas. As guias de remoção e de perícia foram expedidas".