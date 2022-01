Corpo de pescador é encontrado no extremo sul da Bahia; sobrinha segue desaparecida

O corpo do pescador Paulo Henrique Machado Rocha, 48 anos, desaparecido após ter saído para pescar com sua sobrinha, Laila Rocha Nascimento, 35, na terça-feira (18), próximo ao Recife Parcel das Paredes, na cidade de Caravelas, extremo-sul da Bahia, foi encontrado após quatro dias de buscas.

Um amigo da vítima localizou o corpo na manhã deste sábado (22), na região sul de Abrolhos, a quatro horas de Caravelas, também no extremo-sul, as informações são da TV Santa Cruz. As buscas por Laila Nascimento continuam.

Na quarta (19), a família, junto com pescadores locais, iniciaram as buscas pelos dois que saíram de casa em um barco de pequeno porte e não retornaram O grupo chegou a encontrar a embarcação com alguns objetos dos dois em um local chamado “Sarrado”.

Ainda na quarta, a Marinha do Brasil encaminhou uma equipe SAR (Busca e Salvamento) para a localidade para participar das buscas pelos desaparecidos, após ter tomado conhecimento sobre o ocorrido por meio do canal de Emergências Marítimas (185). A Corveta Caboclo foi deslocada para realizar buscas em áreas mais distantes da costa.