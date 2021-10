Corpo de professor que estava desaparecido é achado enterrado em Feira

O corpo do professor José Eduardo Menezes Castro de Jesus, 42 anos, que estava desaparecido desde a noite da quarta (27), foi encontrado enterrado nos fundos de um imóvel em Feira de Santana, dois dias depois. Exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira confirmaram no sábado (30) que o corpo era mesmo de José Eduardo.

O carro do professor foi encontrado perto do local do corpo, no bairro do Jardim Cruzeiro. Imagens mostraram o professor descendo do carro e indo até o imóvel. A vítima estava nua e tinha uma lesão na cabeça. Um estabelecimento comercial está em construção onde o corpo foi achado e o dono apontou um funcionário como suspeito.

"O proprietário desse estabelecimento comercial, acompanhado de um advogado, nos procurou informando que um dos seus funcionários, que trabalha como pedreiro, teria confessado ao mesmo que no dia de ontem praticou esse delito, afirmando que teria matado a vítima com golpes de pá. Inclusive esse material foi encontrado no local com manchas de sangue. Após ele tomar o conhecimento desse fato, relatado pelo próprio autor do crime, ele nos procurou e informou à nossa equipe, que se deslocou até o local e escavou, encontrando o corpo", disse o delegado Rodolfo Faro, titular da Delegacia de Homicídios de Feira, ao Acorda Cidade, na sexta.

O homem apontado como suspeito ainda não foi localizado. A Polícia Civil segue na investigação.

O corpo de José Eduardo foi sepultado ontem à tarde, no Cemitério Jardim Celestial, com a presença de familiares, amigos e alunos. Ele era professor de Geografia nas redes municipal e estadual da cidade.

O professor não era visto desde que saiu de casa na noite de quarta e não retornou mais. A família tinha iniciado uma campanha para tentar localizá-lo.