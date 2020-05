Corpo de sargento do Exército é encontrado em Alagoinhas

Corpo do sargento foi encontrado no campo de instrução do aquartelamento de Alagoinhas

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O Comando da 6ª Região Militar (Cmdo 6ª RM) confirmou na tarde desde sábado (16), que o corpo do 3° Sargento Luís Gustavo dos Santos Silva (Sargento Luís Silva), de 22 anos, foi encontrado na tarde de ontem (15), no campo de instrução do aquartelamento de Alagoinhas-BA (2ª Companhia de Suprimento do 6º Depósito de Suprimento - 2ª Cia/6° D Sup).

Luís Gustavo estava desaparecido desde a última terça-feira (12), quando participava de uma atividade na área do aquartelamento de Alagoinhas, cidade a cerca de 124 km de Salvador. O sargento tinha vindo transferido de Minas Gerais para Salvador a cerca de quatro meses e residia no Conjunto Habitacional dos Oficiais da Polícia Militar 1 (CHOPM-1), no bairro do Cabula.

“Lamentamos muito o fato. Foi encontrado o corpo no dia de ontem, só não veiculamos de imediato porque a mãe estava em deslocamento de carro, uma viagem longa e o recebimento de tal notícia poderia ocasionar outra perda”, afirmou ao CORREIO, o Tenente-Coronel Silva, Oficial de Comunicação Social da Companhia de Comando da 6ª Região Militar (Cmdo 6ª RM).

A perícia está realizando laudo que possa identificar o motivo da morte do sargento. Um Inquérito Policial Militar já havia sido aberto desde o desaparecimento. O comando da 6ª RM segue acompanhando as investigações.